Intel Core 12e Gen officialisés : 6 processeurs hybrides Alder Lake, voici leurs prix et caractéristiques

Après la présentation de son architecture Alder Lake à la fin de l'été, Intel passe à l'action avec ses premiers processeurs pour PC de bureau accompagnée du chipset Intel Z690. La marque promet du lourd.

Ce n’est pas peu dire que la période est très complexe pour Intel. Leader hégémonique du monde du PC depuis de nombreuses années, la firme lutte de plus en plus pour garder sa place dans l’industrie face à la montée en force d’ARM depuis le mobile et le retour d’AMD avec son architecture Zen. Après avoir essuyé quelques échecs, notamment sur son temps à passer sur de meilleurs processus de fabrications ou le virage loupé vers l’ultramobile au début des smartphones, Intel voit désormais certains de ses gros clients tourner les yeux, notamment Apple qui fait déjà fort avec son architecture M1.

Dans ce contexte, le lancement de la 12e génération de processeurs Intel Core est particulièrement attendu. C’est avec cette génération qu’Intel veut prendre un nouveau départ. Intel dévoile aujourd’hui la première gamme de processeurs pour les PC de bureau et les promesses sont très fortes.

Jusqu’à 19 % de performances en plus

Nous n’allons pas revenir en détail sur l’architecture Alder Lake déjà présentée dans nos colonnes à la fin de l’été. Rappelons simplement qu’il s’agit de la première véritable architecture hybride poussée par Intel (en mettant de côté l’essai infructueux Lakefield). On a donc un processeur qui intègre des E-cores d’un côté, pour Efficient cores basés sur l’architecture Gracemont et conçus pour consommer peu, et des P-cores pour Performance cores de l’autre côté, les cœurs qui vont s’occuper des tâches les plus lourdes. À cela vous rajoutez les blocs supplémentaires comme la puce graphique intégrée Intel ou le contrôleur mémoire, et vous obtenez une puce Alder Lake prête à intégrer un PC.

Autre nouveauté, l’intégration très naturelle d’un Intel Thread Director sur la puce. Un élément matériel qui va venir épauler le système d’exploitation pour décider de l’ordonnancement des tâches et la répartition du travail entre les différents cœurs de la puce. Enfin, toujours pour propulser cette architecture hybride, Intel va désormais offrir un cache L3 « Smart Cache » commun entre les P-cores, les E-cores et la puce graphique intégrée.

Avec cette nouvelle génération, Intel promet jusqu’à 19 % de performances en plus en moyenne à fréquence égale en comparant avec un processeur Intel de 11e génération (Rocket Lake). Un peu taquin, Intel n’a pas hésité à se comparer au processeur AMD Ryzen 5950X, mais en testant les performances sur Windows 11 pendant la période où un bug pouvait diminuer les performances de son concurrent.

Peu d’intérêt dès lors de relayer ces chiffres, on se concentrera plutôt sur une autre comparaison d’Intel entre sa 12e et sa 11e génération où la marque promet un doublement des performances, rien de moins, sur le benchmark Adobe After Effects, une augmentation de 36 % sur PugetBench Lightroom Classic Oversall et 32 % sur PugetBench Premiere Pro Overall.

Sur les jeux vidéo, Intel promet jusqu’à 40 % de performances supplémentaires face à la 11e génération. Les titres qui semblent bénéficier le plus du gain de performances sont Counter Strike Global Offensive, Hitman 3 Dartmoore, League of Legends et F1 2021. Plus précisément, Intel annonce +13 % sur Age of Empires IV, +28 % sur Hitman 3, +25 % sur Troy Total War et +24 % sur Counter Strike Global Offensive.

Les dernières technologies

Un processeur, ce n’est pas seulement la puissance de calcul brute. C’est aussi un lot de fonctionnalités intégrées directement dans la puce, à la manière des SoC de smartphones. Avec la 12e génération de processeurs Intel, voici la liste des nouvelles technologies prises en charge :

PCI Express 5.0 (jusqu’à 16 lignes par le processeur)

mémoire vive DDR5 jusqu’à 4400 MHz

Wi-Fi 6E

DMI 4.0 (8 lignes)

C’est la première fois qu’un processeur grand public va prendre en charge le PCI Express 5.0, qui devrait notamment permettre au SSD de redoubler de vitesse de transfert, et la nouvelle mémoire DDR5, promettant aussi des débits toujours plus importants. L’amélioration du DMI va permettre d’augmenter le débit entre le processeur et le chipset. Ce dernier pourra également bénéficier de nouvelles technologies plus rapides.

Socket LGA 1700 et chipset Intel Z690

Le chipset parlons-en, un processeur de PC n’est rien sans sa carte mère associée. Pour le lancement de la 12e génération, Intel passe au socket LGA 1700. Il faudra donc obligatoirement changer sa carte mère. La firme lance du même coup un nouveau chipset, l’Intel Z690.

Parmi les nouveautés proposées par ce chipset, retenons avant tout la prise en charge de l’Ethernet RJ45 à 2,5 Gb/s, la gestion de ports USB 3.2 à 20 Gbit/s, la possibilité d’ajouter jusqu’à 12 lignes de PCI Express 4.0 et 16 lignes de PCI Express 3.0 et le support, une nouvelle fois, du Wi-Fi 6E.

Les 6 processeurs lancés par Intel

Pour commencer sa nouvelle génération, Intel lance 6 processeurs pour PC de bureau, de l’Intel Core i5-12600KF jusqu’au Intel Core i9-12900K. Les modèles avec la lettre K, sans le F, sont ceux qui intègrent une puce graphique Intel UHD 770. Pour les autres, il faudra obligatoirement prévoir une carte graphique.

Prix Nombre de cœurs (P+E) Nombre de threads Intel Smart Cache (L3) Fréquence Max (P-Core) iGPU Puissance maximale (W) Intel Core i5-12600KF 264 6P+4E 16 20 Mo 4,9 GHz Non 150 Intel Core i5-12600K 289 6P+4E 16 20 Mo 4,9 GHz Intel UHD Graphics 770 150 Intel Core i7-12700KF 384 8P+4E 20 25 Mo 4,9 GHz Non 190 Intel Core i7-12700K 409 8P+4E 20 25 Mo 4,9 GHz Intel UHD Graphics 770 190 Intel Core i9-12900KF 564 8P+8E 24 30 Mo 5,1 GHz Non 241 Intel Core i9-12900K 589 8P+8E 24 30 Mo 5,1 GHz Intel UHD Graphics 770 241

Il s’agit pour le moment des meilleures références d’Intel, mais il ne fait aucun doute que la marque cherchera à étendre sa gamme au fil des mois, notamment avec les Intel Core i3. La marque communique uniquement les tarifs conseillés en dollars, même en France. Il faudra compter 264 dollars pour s’offrir le premier Intel Core i5-12600KF. Les prix montent jusqu’à 589 dollars pour l’Intel Core i9-12900K.

Les processeurs seront disponibles en vente dès le 4 novembre.

Et les PC portables ?

Intel se concentre sur les PC de bureau avec ce lancement, mais on attend évidemment de voir Alder Lake s’exprimer sur les PC portables et les ultraportables. Malheureusement, il faudra se montrer patient et attendre 2022 pour voir Alder Lake se décliner. Rendez-vous au CES 2022 pour voir si Intel en dira plus. C’est aussi à cette occasion que la marque devrait avancer sur le terrain des cartes graphiques.