Windows 11 : comment améliorer les performances avec un processeur AMD Ryzen

AMD et Windows 11 ne faisaient pas bon ménage à la sortie du système. C'est désormais corrigé d'après Microsoft et AMD grâce à plusieurs mises à jour.

Le lancement de Windows 11 ne s’est pas fait sans problèmes. Quand il faut savoir si on doit mettre à jour ou non son PC, c’est notamment vers les performances attendues que l’on se tourne. Sur ce point, AMD a rapidement mis en garde ses utilisateurs, les processeurs AMD ne faisaient pas bon ménage avec le nouveau système.

Cela appartient désormais au passé, grâce à deux séries de mises à jour à installer sur PC pour améliorer les performances.

Microsoft corrige ses problèmes avec la mise à jour KB5006746

Rappelons que le problème de performances d’AMD avec Windows 11 venait de deux sources identifiées. D’abord, un problème de gestion de la mémoire cache L3 du processeur pouvait causer une baisse des performances de 3 à 5% dans certains logiciels, notamment certains jeux vidéo.

Le problème venait visiblement de Microsoft puisqu’une mise à jour de Windows 11 doit corriger cela. Il s’agit de la mise à jour KB5006746 daté du 21 octobre 2021. Il suffit donc de faire un passage par Windows Update pour télécharger et installer cette mise à jour sur le PC. Cette mise à jour apporte également de nombreux correctifs pour Windows 11 qui devrait le rendre plus stable et performant.

AMD a aussi un patch à vous faire installer

Les processeurs AMD Ryzen avaient un second problème avec Windows 11. Une mauvaise gestion dans l’ordonnancement des différents cœurs du processeur pouvait ralentir ses performances. C’était le cas particulièrement sur les processeurs à 8 cœurs avec un TDP supérieur à 65W, c’est-à-dire les processeurs les plus puissants et où le client s’attend à des performances de haute volée.

Pour corriger ce problème, il faut passer par une mise à jour des pilotes AMD Chipset Driver en version 3.10.08.506.

Le téléchargement se fait directement depuis le site d’AMD, et l’installation se lance avec un simple double clic sur le fichier.

Ce paquet de mises à jour pour l’ensemble des composants importants du PC continent notamment une mise à jour de AMD Processor Power Management qui permet justement de mieux contrôler les cœurs du processeur.

D’après nos premières constatations, réalisées sur deux machines, les mises à jour semblent bien corriger les problèmes de performances rencontrés par les puces AMD Ryzen avec Windows 11.