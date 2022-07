Arc A750 : Intel prouve que ses nouveaux GPU gèrent efficacement le VRR

À défaut d'une date le lancement ou d'une annonce précisant les spécifications exactes de l'Arc A750, Intel a démontré les capacités de son nouveau GPU. La firme a aussi présenté certaines fonctionnalités supportées par sa nouvelle gamme de cartes graphique.

En dépit d’un lancement plus laborieux que prévu pour sa gamme Arc, Intel poursuit sa route. La firme a partagé cette semaine une vidéo de démonstration dévoilant les fonctionnalités désormais pleinement prises en charge par ses nouvelles cartes graphiques, et les capacités de son GPU Arc A750 sur Death Stranding. Parmi ces fonctionnalités, le support du HDR, la prise en charge du standard HDMI 2.1, mais aussi, et surtout, la prise en charge complète du VRR (taux de rafraîchissement variable). Cette dernière caractéristique permet à Intel et son A750 d’animer le titre d’Hideo Kojima en 2560 × 1440 pixels avec un framerate compris entre 80 et 100 FPS, avec les paramètres graphiques par défaut précise VideoCardz.

Notez qu’Intel reste toutefois silencieux sur plusieurs questions importantes : la date de lancement de son Arc A750, son placement tarifaire… et ses caractéristiques techniques précises.

Intel mise sur le VRR, avec une compatibilité vérifiée sur au moins 100 moniteurs

Intel explique par contre que ses GPUs Arc sont censés supporter n’importe quel écran compatible avec le VRR. La firme indique par ailleurs être en train de vérifier cette compatibilité avec de nombreux moniteurs. 100 références sont ainsi en cours de validation, lit-on.

« Dans cette démo, le jeu tourne entre 80 et 100 FPS sur la carte Intel Arc A750. Le changement de framerate utilise VRR pour se synchroniser avec l’écran Acer 4K 120Hz qui ajuste continuellement son taux de rafraîchissement pour limiter le déchirement de l’écran », explique Intel. « N’importe quel écran certifié pour la synchronisation adaptative fera de même et devrait fonctionner avec les cartes graphiques Intel Arc, mais nous validons plus de 100 écrans VRR de haut niveau pour nous assurer que vous vivrez une expérience incroyable lors du lancement de la famille de cartes Intel Arc A700 ».

Intel a également fait la démonstration des capacités de son A750 en HDR, toujours sur Death Stranding, mais avec une définition cette fois un peu plus importante : 3440 × 1440 pixels. La firme a par ailleurs confirmé que ses cartes Arc de référence seront compatibles avec le standard HDMI 2.1, même si une petite marge de manœuvre sera laissée au constructeurs OEM sur la question du Protocol Converter (PCON). En l’occurrence, les cartes customs pourraient ainsi supporter uniquement ce nouveau standard, explique VideoCardz.

Côté caractéristiques, l’Arc A750 reste encore mystérieuse. On sait simplement que la carte sera équipée de 8 Go de mémoire vidéo, et potentiellement de 28 coeurs Xe. Sur le papier, elle devrait rivaliser avec l’actuelle RTX 3060, tout du moins sur les jeux optimisés pour les prochains GPUs d’Intel.

