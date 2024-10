Le prix d’une voiture : Intel lance le processeur le plus cher de l’histoire

128 coeurs, des performances stratosphériques pour les serveurs… et un prix record. Avec son nouveau Xeon 6980P, Intel lance tout simplement le processeur le plus coûteux jamais commercialisé.

Le Xeon 6880P bat des records… de prix // Source : Intel

« Granite Rapids ». Ça ne vous dit pas grand chose ? Rien d’anormal à cela. Il s’agit de la nouvelle famille de processeurs pour serveurs et centres de données d’Intel.

Son ambition est de permettre au géant américain de revenir dans la course face à son rival AMD sur ce terrain, alors qu’Intel y a accumulé un certain retard, notamment en termes de nombre de coeurs, mais fatalement aussi en termes de performances multi-threads.

C’est dans ce contexte qu’Intel dégaine son tout nouveau processeur Xeon 6980P. Une puce qui restera probablement plus dans les mémoires pour son prix que pour ses spécifications techniques, dantesques, certes, mais nous y sommes habitués sur ce marché.

Au menu : 128 coeurs et 256 threads, soit plus que l’AMD EPYC Genoa 9654 et ses 96 coeurs, mais pour la coquette somme de 17 800 dollars… contre 11 805 dollars en face.

Le Xeon 6980P, une puce particulièrement coûteuse

Au travers de ce placement tarifaire, Intel marque un tournant dans son offre en matière de puces vouées aux serveurs, mais bat aussi un record.

Comme le souligne TechSpot, la puce est en effet la plus coûteuse de l’histoire récente des CPUs. Une dynamique qu’il faut relativiser (moins coûteux, le prédécesseur du Xeon 6980P montait tout de même à 181 dollars par coeur… contre près de 139 dollars par coeur ici), mais que l’on retrouve globalement sur l’ensemble de cette nouvelle gamme « Granite Rapids ».

Avec ses 120 coeurs « seulement », le Xeon 6979P coûte en effet 15 750 dollars (131 dollars par coeur), tandis que le Xeon 6972P et ses 96 coeurs sont affichés à 14 600 dollars… soit presque 2 795 dollars de plus que l’EPYC Genoa 9654 dont nous parlions plus haut.

C’est bien simple, même le Xeon 6960P (pourtant limité à 72 coeurs) est plus cher lui aussi ; et seul le Xeon 6952P (grâce à ses 96 coeurs cadencés à une fréquence moindre) parvient à se montrer plus abordable que l’actuel haut de gamme d’AMD.

Cette approche d’Intel peut s’expliquer par au moins trois facteurs :

La forte demande en puces pour serveurs alors que le monde des data centers est toujours en pleine expansion.

La confiance affichée par Intel quant à la proposition de valeur globale de ces nouveaux processeurs.

Intel a besoin de faire rentrer de l’argent dans ses caisses après des mois de pertes et de revers aussi divers que variés.

Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse d’AMD. La firme doit pour rappel présenter très prochainement ses nouvelles puces EPYC Turin sous architecture Zen 5.

Si ces dernières s’avèrent compétitives et positionnées à un prix plus agressif, Intel pourrait avoir de nouveau du souci à se faire… d’autant qu’AMD se considère désormais comme une « data center-first company ».