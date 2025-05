Ce nouvel assistant d’Intel va-t-il faire de vous un pro du gaming ?

Lors du Computex 2025, Intel a officialisé son nouvel assistant destiné aux joueurs, baptisé « AI Gaming Coach ». Cette technologie, qui exploite les capacités du NPU et du GPU intégré des processeurs Core Ultra, s’inscrit totalement dans la tendance actuelle des assistants IA spécialisés dans le gaming.

Voulez-vous activer l’assistant de jeu intelligent ? Cette option est facultative. // Source : Intel

Pendant le Computex 2025, de nombreuses sociétés dont Nvidia, AMD, Qualcomm, Asus, Acer et bien d’autres ont pu montrer leur savoir-faire. Intel n’était pas en reste et en a profité pour présenter et faire tester sa technologie AI Gaming Coach.

Il ne s’agit vraiment de tricher mais d’avoir sous la main un soutien ponctuel et facultatif pour les joueurs. Cette technologie a été conçu pour ne pas interférer avec l’expérience de jeu. Selon la démonstration présentée par Alex Rodriguez d’Intel, l’assistant peut proposer des conseils tactiques adaptés au contexte de jeu ou répondre à des questions spécifiques posées par le joueur en cours de partie.

L’assistant vous indique où se trouve les éléments dont vous pouvez avoir besoin dans votre quête. // Source : Intel

Rappelons qu’il y a un an déjà, Nvidia avait présenté le Project G-Assist de Nvidia, qui bénéficie aujourd’hui d’une certaine maturité. Microsoft propose également son Copilot for Gaming, un compagnon de jeu aidant plutôt au niveau de l’interface que dans les jeux à proprement parlé, du moins pour le moment.

L’IA peut vous montrer une vidéo expliquant comment battre le boss qui se trouve devant vous // Source : Intel

La démonstration réalisée par Intel avec Black Myth:Wukong illustre concrètement les capacités de l’outil. Le coach fournit des recommandations stratégiques, comme la localisation d’armes ou d’équipements avant un affrontement, ainsi que des tactiques spécifiques pour vaincre les boss. L’assistance n’est donc pas omniprésente.

Une architecture technique optimisée

L’AI Gaming Coach s’appuie sur l’utilisation combinée du NPU (Neural Processing Unit) et du GPU intégré des processeurs Intel Core Ultra. Cette répartition des tâches permet théoriquement au CPU et au GPU dédié de maintenir leurs performances optimales pour le rendu du jeu. Dans la configuration de démonstration, le système était associé à une GeForce RTX 5060 mobile.

Cependant, certaines incohérences techniques ont été observées lors de la présentation. Bien qu’Intel affirme que le modèle s’exécute via la NPU et l’iGPU, les mesures de performance montraient uniquement l’utilisation de la NPU et de la RTX 5060 à pleine capacité, sans sollicitation apparente du GPU intégré.

Un projet encore en développement

Contrairement aux solutions concurrentes plus matures, l’AI Gaming Coach d’Intel semble encore en phase exploratoire. Le constructeur n’a communiqué aucune information concernant les plateformes compatibles, les exigences matérielles minimales requises, ou la date de commercialisation prévue.

Pour Intel, avec AI Gaming Coach, il s’agit de valoriser les capacités IA de ses processeurs Core Ultra auprès du grand public. À voir si ce guide intégré et interactif de nouvelle génération sera plus efficace et séduisant qu’une vidéo des soluces.