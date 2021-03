Comme vous le savez, Apple a abandonné Intel. D'ici quelques mois, tous les Mac seront équipés d'une puce ARM. Intel a décidé de contre-carrer. Au lieu de concevoir des puces basse consommation plus puissantes que l'Apple M1, le fondeur américain a préféré lancer une série de spots TV pour se moquer d'Apple.

En 2006, Apple lançait une vaste campagne de communication intitulée Get A Mac. Pendant trois ans, ces spots TV ont été diffusés dans de nombreux pays dans le monde. Ils s’ouvraient toujours sur un fond minimaliste entièrement blanc, et un homme vêtu de vêtements décontractés se présentait comme un ordinateur Apple Macintosh (Bonjour, je suis un Mac), tandis qu’un homme vêtu d’un costume-cravatte plus formel se présentait comme un ordinateur Microsoft Windows (« Et je suis un PC »).

Le but de cette série de spots commerciaux était d’associer les utilisateurs de PC (notamment les utilisateurs de Windows) au cliché du « geek impopulaire », tout en représentant les utilisateurs d’Apple Mac comme étant jeunes et créatifs.

Intel se paye un des acteurs du spot Apple

Nous sommes en 2021 et Intel vient de lancer une campagne de communication avec Justin Long, l’acteur qui jouait le Macintosh il y a plus de 10 ans.

Cette fois-ci, c’est le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1 qui sont visés par Intel, la marque américaine a fait réaliser une série de 5 spots dans lesquels tous les tributs des PC actuels sont mis en avant : le choix important, l’usage plus polyvalent, l’écran tactile, le format tablette… On peut y voir quelques modèles récents sous Windows 10 dont l’Asus ZenBook Duo 14 avec ses deux écrans. Un des spots met en avant le PC comme une machine pour jouer, illustré avec le MSI Gaming Stealth 15M, tout en expliquant que « personne ne joue sur un Mac ».

Huawei avait fait presque la même chose

Ce n’est pas la première fois que Justin Long figure dans des campagnes publicitaires pour un des concurrents d’Apple. En 2017, l’acteur a joué dans une série de publicités Huawei faisant la promotion du smartphone Mate 9.