Jabra lance de nouveaux écouteurs… mais pas ceux que vous espériez

Jabra a profité de l'IFA 2022 pour dévoiler de nouveaux écouteurs milieu de gamme, les Jabra Elite 5.

Si Jabra s’est longtemps contenté de ne proposer que des écouteurs haut de gamme — dont les derniers en date, les Jabra Elite 85T — le constructeur danois a multiplié les références ces derniers mois. Après avoir lancé les Jabra Elite 3, les Jabra Elite 4 Active, les Jabra Elite 7 Active et les Jabra Elite 7 Pro, la firme a dévoilé ce jeudi, à l’occasion de l’IFA 2022 de Berlin, sa dernière paire d’écouteurs sans fil milieu de gamme, les Jabra Elite 5.

Positionnés logiquement entre les Jabra Elite 4 Active et les Jabra Elite 7, ces écouteurs s’affichent au tarif de 169,99 euros. À ce prix là, ils embarquent tout ce qu’on est en droit d’attendre d’écouteurs sans fil de qualité. Comme d’habitude chez Jabra, il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires sans tiges, mais dotés de véritables boutons physiques pour pouvoir ressentir le clic à chaque contrôle. Les écouteurs sont également certifiés IP55 et peuvent donc résister aussi bien à la poussière qu’aux éclaboussures, à la sueur ou à la pluie.

On va par ailleurs retrouver une compatibilité Bluetooth multipoint pour appairer les écouteurs simultanément à plusieurs appareils comme un smartphone et un ordinateur portable. Du côté de la connectivité Bluetooth, signalons également la compatibilité avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour l’appairage rapide, ainsi que la reconnaissance vocale pour Google Assistant ou Alexa.

Le support du codec aptX et une réduction active du bruit

Du côté de la transmission sans fil, les écouteurs sont compatibles non seulement avec l’AAC et le SBC, mais également avec l’aptX de Qualcomm. Il faut dire qu’ils embarquent une puce QCC3050 conçue par l’équipementier américain. La restitution audio se fait quant à elle à l’aide de transducteur de 6 mm.

Les Jabra Elite 5 profitent également d’une fonction de réduction active du bruit hybride utilisant six microphones — trois pour chaque écouteur. Ceux-ci sont également capables de réduire les bruits du vent pour se concentrer sur votre voix durant les appels vocaux.

Du côté de l’autonomie, Jabra table sur sept heures d’utilisation en activant la réduction de bruit sur les écouteurs seuls — jusqu’à 28 heures d’utilisation avec le boîtier de recharge. Le boîtier de recharge est par ailleurs compatible avec la charge sans fil.

Les écouteurs Jabra Elite 5 seront disponibles à compter du 1er septembre au prix de 169,99 euros. Ils seront déclinés en deux teintes : titanium et noir.

Reste que, près de deux ans après la sortie des Jabra Elite 85T, les Jabra Elite 5 se positionnent comme un nouveau complément de la gamme de Jabra, et non pas comme la nouvelle référence du constructeur. Alors que les anciens écouteurs premium du constructeur se retrouvent désormais au tarif de 150 euros, on peine à voir, de prime abord, comment se positionnent ces nouveaux modèles. Heureusement, on vous en dit plus dans notre test complet des Jabra Elite 5, en attendant la sortie potentielle de nouveaux Jabra Elite 95T. Un jour, peut-être…

