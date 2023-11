Ces très bons écouteurs sans-fil Jabra chutent sous les 100 € spécialement pour le Black Friday

44% : c'est le montant de la réduction proposée durant la Black Week 2023 pour ces écouteurs-sans fil de Jabra, les Elite 5. C'est-à-dire qu'au lieu de les acheter à 179 euros, vous pouvez vous les procurer pour seulement 99 euros !

Les écouteurs sans-fil sont devenus un must-have lorsqu’on a un smartphone. Compact, pratiques et avec de la réduction de bruit active, c’est l’un des meilleurs accessoires. Ça tombe bien : les très bons Jabra Elite 5 sont en promotion à l’occasion de la Black Friday Week. Vendus à 179 euros en temps normal, on les trouve en ce moment à moins de 100 euros.

Les Jabra Elite 5, c’est quoi ?

Un son de qualité ;

Une bonne réduction de bruit active ;

Une autonomie solide.

Habituellement, les Jabra Elite 5 sont venus à 179 euros. Durant la Black Week 2023, on peut se les procurer à 99 euros seulement sur le site de Darty.

Son de qualité et belle autonomie : les forces des Jabra Elite 5

La qualité audio, c’est le nerf de la guerre des écouteurs sans-fil. On trouve à l’intérieur des Jabra Elite 5 des transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre. Ces écouteurs supportent d’ailleurs plusieurs codecs audio : SBC, AAC et aptX. Dans la pratique, ce modèle pousse les médiums de manière détaillée, ce qui offre une bonne présence des voix et un rendu plutôt équilibré. Les basses sont toutefois assez timides et les aigus relativement fluides. La marge dynamique aussi est plutôt bonne, avec des écarts d’intensité bien marqués, bien que ce ne soit pas assez le cas pour la scène sonore.

Avec la réduction de bruit active, les Jabra Elite 5 peuvent tenir jusqu’à 6h30 selon nos mesures. C’est une très bonne autonomie pour les écouteurs, de quoi faire de longues sessions durant un trajet par exemple. Quant à la charge, elle est rapide : 10 minutes dans l’étui pour une heure d’écoute.

Des écouteurs qui offrent aussi une bonne ANC et une application complète

Parlons de la réduction de bruit active justement. Tout d’abord, son intensité peut être réglée dans l’application Jabra Sound+, disponible sur iOS et Android. La réduire permet d’allonger l’autonomie et inversement. L’ANC arrive à supprimer correctement les bruits sourds, pour mettre en avant la musique que vous écoutez. Néanmoins, pour des bruits plus aigus, les Jabra Elite 5 ont plus de mal.

L’application Jabra Sound+ est très bien conçue : les indications sont claires et les fonctionnalités utiles. Elle dispose d’un égaliseur pour personnaliser (via cinq clés de fréquence) la signature audio de ces écouteurs Jabra. Aussi, on peut modifier les commandes activables à l’aide des boutons sur les écouteurs.

Pour en savoir plus à propos de cette paire, nous vous invitons à consulter notre test des Jabra Elite 5.

