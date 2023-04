Du bon son à moins de 100 euros, c’est la promesse des Jabra Elite 4

Jabra a lancé les écouteurs sans-fil Elite 4 il y a quelques jours, un modèle parmi les plus abordables du constructeur. But affiché ? Proposer le meilleur de Jabra, référence dans le milieu du son, le tout à un prix inférieur à 100 euros, bien loin des tarifs prohibitifs généralement demandés pour de bons écouteurs true wireless.

Trouver une bonne paire d’écouteurs à un prix raisonnable se transforme souvent en véritable quête du Graal. Elle se résume en un choix cornélien : privilégier son porte-monnaie ou faire plaisir à ses oreilles.

Jabra, acteur historique dans le domaine du son, veut réconcilier les deux, avec son modèle Elite 4 lancés fin mars 2023, les. Ces petits écouteurs proposent une fiche technique plus que séduisante : Bluetooth multipoint, réduction du bruit active et passive, et un rendu sonore excellent pour son prix. De quoi craquer pour entrer dans le printemps, de la musique plein les oreilles. Le tout sous la barre symbolique des 100 euros.

Autonomie et compacité

On ne présente plus Jabra. Le constructeur danois s’impose depuis plusieurs décennies comme un acteur incontournable lorsqu’il s’agit des casques et écouteurs. Les produits, régulièrement très bien notés dans nos colonnes, n’ont plus à faire leurs preuves.

Avec ses Elite 4, Jabra revient encore une fois sur le devant de la scène avec une paire d’écouteurs true wireless plus qu’intéressants. Non contents de proposer une excellente qualité sonore, ils peuvent également se targuer d’être proposés à un tarif très abordable sous les 100 euros.

Et pour ce prix, tout y est, à commencer par le design. Compact, ils reprennent la signature esthétique de la gamme Elite. Le boitier poids plume (33,4 g) ne prend pas de place, les écouteurs sont légers (4,6 g chacun) et se fondent parfaitement dans le pavillon de l’oreille grâce à leur forme légèrement triangulaire. Mieux, ils sont certifiés IP55 — résistant aux éclaboussures et à la poussière. De quoi profiter pleinement de vos écouteurs dans toutes vos utilisations quotidiennes. Vous pourrez d’ailleurs en profiter longtemps puisque les Elite 4 sont certifiés TCO, un label qui garantit, entre autres, une grande durabilité des produits qui en bénéficient.

Équipés de boutons physiques programmables, les Elite 4 peuvent, par un simple appui sur un écouteur au choix, modifier le volume ou changer de piste audio à l’envi. L’écouteur gauche peut d’ailleurs, au besoin, lancer l’assistant vocal Google, Siri ou Spotify.

Une fois lancés, les Jabra Elite 4 pourront d’ailleurs assurer pas moins de 28 heures d’autonomie avec le boitier de recharge et sans l’activation de la réduction de bruit active (ANC). En une seule charge avec ANC, les écouteurs vous permettront de profiter de plus de cinq heures de musique sans sourciller.

Un son enveloppant sans interruption

L’autonomie, plutôt généreuse, permet donc de profiter d’un son équilibré, de basses profondes et d’aigus subtils.

Pour en tirer pleinement parti, l’application Jabra Sound+ offre un égaliseur sonore assez complet. Parmi les options, six configurations sonores sont préenregistrées, et il est également possible de régler manuellement l’intensité des basses, des sons de moyennes portée et des aigus. De quoi obtenir des réglages sonores à votre image.

Mieux, la réduction de bruit est par ailleurs paramétrable et vous pourrez ainsi choisir son intensité depuis l’application.

Le constructeur a soigné la connexion Bluetooth de ses écouteurs sans fil : les Elite 4 profitent du Bluetooth multipoint. Grâce à lui, les écouteurs pourront facilement basculer d’une source audio à une autre. Vous pourrez ainsi décrocher un appel depuis votre téléphone avec les écouteurs avant de relancer une vidéo sur votre ordinateur. Bonne nouvelle, si l’un des écouteurs est rangé dans l’étui, l’autre fixé sur l’oreille restera parfaitement fonctionnel. L’appairage est quant à lui on ne peut plus facilité puisque les Elite 4 sont compatibles avec les protocoles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair.

Un positionnement tarifaire séduisant

Les bons écouteurs Bluetooth sont généralement très chers, avec des tarifs avoisinant les 150, voire 200 euros. Avec ses Elite 4, Jabra propose un produit abouti qui saura séduire les technophiles par sa fiche technique soignée et les amateurs de son qui veulent un produit abordable sans rogner sur la qualité grâce à sa fiche technique travaillée et son prix sous les 100 euros.

Pour ce prix, ils pourront bénéficier d’une bonne réduction de bruit active, d’une autonomie solide, et d’un son de qualité. La rédaction de Frandroid leur a d’ailleurs accordé la très bonne note de 8/10.

Les Jabra Elite 4 sont disponibles chez Boulanger dans leurs 4 coloris (bleu, noir, blanc et Lilas) au prix de 99,90 euros.