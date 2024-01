Abonnement voiture : et si louer sa voiture était plus intéressant que de l’acheter ?

Connaissez-vous l'abonnement automobile ? Une solution avantageuse, aussi bien adaptée aux conducteurs réguliers qu'occasionnels, qui inclut l'accès à un véhicule de dernière génération, son entretien et son assurance.

Prix mensuel fixe, entretien inclus, assurance… Les formules d’abonnement longue durée ont déjà largement conquis le marché des vélos urbains.

Aujourd’hui, les constructeurs automobiles se tournent, eux aussi, vers cette solution. Abordables et tout compris, ces offres évoluent pour coller aux nouveaux usages des conducteurs. Parmi elles, celle de KIA est plus flexible que les autres. Elle donne accès à de nombreux modèles parmi les plus récents, avec des durées de location flexibles, et l’assurance et l’entretien compris. Le tout à partir de 297 euros par mois.

Un abonnement auto pour un esprit tranquille

L’achat d’une voiture n’est généralement que la première étape d’un chemin parsemé d’embuches. Les modalités administratives sont ensuite nombreuses avant de pouvoir rouler en toute conformité sur les routes. Et c’est sans compter les mauvaises surprises mécaniques qui peuvent intervenir lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Autant de lourdeurs que viennent corriger les formules d’abonnements automobiles.

Cela commence dès la création de la carte grise, dont toutes les démarches reviennent au loueur. L’assurance est, elle aussi, habituellement fournie par le constructeur automobile et inscrite dans le contrat de location. Mieux, les frais d’entretien sont également inclus. Un poste de dépense important, toujours difficile à anticiper puisqu’il est lié à la fiabilité du véhicule.

Les offres de location et d’abonnement voiture sont habituellement flexibles. Il est ainsi possible de choisir la durée de l’utilisation du véhicule, et par extension le kilométrage effectué chaque année. Des paramètres qui vous permettent de payer chaque mois le juste prix, celui qui correspond à l’utilisation que vous faites de votre voiture. À l’inverse de l’achat, qui lui affiche le même prix pour chacun, que vous rouliez 10 000 ou 40 000 kilomètres dans l’année.

Enfin, l’abonnement automobile vous permet de profiter d’un véhicule toujours en bon état et d’en changer régulièrement. De quoi essayer plusieurs catégories de voitures et différentes motorisations sans jamais passer par la fastidieuse étape de la revente entre particuliers.

L’abonnement auto, un marché en pleine croissance

Louer sa voiture sur une longue durée plutôt que de l’acheter n’est plus une chose rare. Cette formule prend même progressivement le pas sur l’achat. En 2023, presque 32 % des immatriculations ont été effectuées sur des voitures destinées à la location plutôt qu’à l’achat. En 2022, cette part était mesurée à 28,4 % des immatriculations totales. Le marché est en pleine croissance.

Entre la hausse des prix des véhicules liée à l’inflation et les nouvelles conditions d’attribution du bonus écologique, les services d’abonnement automobile vont continuer à se développer. Même les constructeurs font évoluer leurs offres, à l’instar de Kia qui a récemment lancé son abonnement Flex.

L’abonnement auto ultra-flexible de Kia

Le constructeur sud-coréen a développé un abonnement tout-en-un, destiné à tous les profils de conducteurs qui ne veulent pas s’engager dans les lourdes démarches qu’implique l’achat d’un véhicule.

Le constructeur propose ainsi une offre transparente, avec un budget fixe et sans aucuns frais cachés qui comprend :

la mise à disposition d’un véhicule neuf parmi un vaste catalogue ;

une durée de location allant de 3 mois à un an ;

un forfait kilométrique de 800, 1 600 ou 2 500 km par mois ;

aucun apport, frais de dossier ou d’inscription ;

l’entretien inclus des pièces d’usure comme les freins ou les pneumatiques ;

l’assurance tous risques et multiconducteurs 24/7.

En bref, tout le nécessaire pour commencer à rouler rapidement, d’autant que les véhicules sont disponibles dans les 3 à 5 semaines.

Une offre d’abonnement pensée pour la voiture électrique

L’offre Kia Flex concerne aussi bien les véhicules thermiques et hybrides qu’électriques. D’ailleurs, Kia a prévu des avantages pour ces deux dernières catégories de voitures, en incluant l’abonnement Kia Charge Plus gratuitement à son offre. Cette carte permet d’accéder à près de 49 000 bornes en France.

Le constructeur offre également l’abonnement Ionity Power pour une durée d’un an. Celui-ci vous assure d’obtenir des tarifs préférentiels lors de la recharge de la voiture électrique sur les bornes du réseau Ionity. De quoi réaliser des économies supplémentaires, d’autant qu’il s’agit généralement de puissantes bornes rechargeant rapidement les véhicules électriques.

Attention cependant, pour profiter de ces deux options gratuitement, il faudra souscrire à l’offre du constructeur d’ici au 31 décembre 2023.