Le prix de la nouvelle Kia EV5 électrique devrait donner des sueurs froides à Tesla

Quelques jours après avoir publié des photos de sa nouvelle EV5, Kia dévoile désormais son prix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il devrait faire très peur à la Tesla Model Y, alors qu'il sera affiché sous les 25 000 euros en Chine. Mais il y a un détail à ne pas oublier.

Cela fait un petit bout de temps que Kia propose des modèles électriques dans sa gamme, avec ses e-Soul et autres EV6. Mais la firme coréenne veut aller encore plus loin, alors qu’elle prépare une grande offensive pour les prochaines années avec Hyundai.

Un prix abordable

Le constructeur donc a récemment officialisé son grand SUV électrique EV9, rival des Tesla Model X et autres Volvo EX90, ainsi que son plus petit EV5. Ce dernier, qui avait déjà été montré quelques mois plus tôt a profité du salon de Chengdu en Chine, pour dévoiler de nouvelles photos officielles.

De quoi nous faire saliver en attendant son arrivée prochaine, dont la date officielle sera dévoilée un peu plus tard. Mais la firme asiatique, qui a également levé le voile sur une adorable citadine électrique rivale de la Dacia Spring n’avait pas encore communiqué sur son prix. C’est désormais chose faite, par l’intermédiaire de sa division chinoise, où le SUV électrique sera vendu en premier.

C’est le site The Korean Car Blog qui nous révèle cette information, qui devrait donner encore plus envie aux clients. En effet, ce nouvel arrivant dans la gamme, qui chassera notamment sur les terres des Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.4 devrait démarrer à partir de 159 800 yuan, ce qui équivaut à environ 20 000 euros selon le taux de change actuel. La version la plus haut de gamme sera affichée à 229 800 yuan, soit 28 889 euros seulement.

Un tarif qui nous met déjà l’eau à la bouche et qui devrait donner des sueurs froides à Tesla. Pour mémoire, son SUV compact est actuellement affiché à partir de 45 990 euros dans sa version d’entrée de gamme Propulsion en France, après plusieurs fortes baisses de tarifs. Mais attention, car il faut se souvenir que le prix affiché en Chine est fortement revu à la hausse une fois les voitures vendues chez nous. Ainsi, l’EV5 pourait subir une très forte inflation en Europe.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y est vendue en Chine à partir de 263 900 yuan, soit environ 33 240 euros. C’est toujours bien plus cher que la Kia EV5.

Plusieurs versions

Quoi qu’il en soit, le Kia EV5 devrait rester sous la barre des 47 000 euros et serait donc éligible au bonus écologique de 5 000 euros, tout comme son rival américain. Et même si le prix est nettement plus élevé en Europe, ce dernier a tout de même du souci à se faire. Et pour cause, la nouvelle Kia EV5 veut réellement frapper un grand coup et mise pour cela sur de nombreux atouts. À commencer bien sûr par sa motorisation.

Pour l’heure, le constructeur ne donne pas d’informations précises sur la puissance de son SUV électrique, ni sur ses performances. En revanche, on sait que ce dernier devrait embarquer une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par BYD et affichant une capacité de 82 kWh pour une autonomie de 600 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Soit environ 510 kilomètres WLTP.

Une recharge très rapide… ou lente ?

Mais là où l’EV5 pourrait écraser la Model Y, c’est grâce à son architecture 800 volts, qui devrait l’aider à se charger très rapidement. Certaines rumeurs annoncent un 10 à 80 % réalisé en 18 minutes, mais le site chinois Autohome évoque 27 minutes pour passer de 30 à 80 % avec la plus grosse batterie, dont la capacité n’est pas encore connue pour le moment. Celle-ci offrirait une autonomie de 700 kilomètres. Le doute plane dont, puisque la Tesla réclame entre 20 et 25 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie.

Mais ce n’est pas tout, car le SUV se dote d’un intérieur spacieux et technologique, avec une grande dalle numérique façon Mercedes. Celle-ci devrait logiquement être compatible avec les mises à jour OTA, même si rien n’a encore été confirmé pour le moment.

À noter qu’il sera possible d’acheter des options supplémentaires directement via l’écran tactile, comme le proposent certaines marques allemandes notamment. Reste désormais à savoir quand le SUV électrique arrivera chez nous. Il sera lancé en Chine à la fin de l’année, tandis que nous en saurons plus en octobre, lors du Kia EV Day.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.