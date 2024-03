Hyundai et Kia rappellent 500 000 voitures électriques dans le monde : tout savoir sur cet immense rappel

Si Kia et Hyundai proposent des voitures électriques très avancées, elles ne sont pas pour autant à l'abri de défaillances techniques. Pour preuve, une immense campagne de rappel, touchant jusqu'à 500 000 modèles dans le monde, est en passe d'être réalisée. Le fautif : l'unité de contrôle de charge de la batterie, qui peut causer des pertes de puissance.

Les voitures électriques sont, au fond, des voitures comme les autres, et ont parfois besoin d’être rappelées pour des problèmes techniques. L’exemple du jour nous provient du groupe Hyundai – Kia, qui va devoir rappeler jusqu’à 500 000 modèles partout dans le monde.

En cause, un système de contrôle de charge (ICCU, pour Integrated Charging Control Unit), responsable de la gestion de la puissance et du niveau de charge de la batterie.

Les modèles 100 % électriques touchés

Ce rappel touche les voitures électriques basées sur la plateforme E-GMP (et connu pour ses temps de charge réduits grâce à son architecture 800 volts). Les Kia EV6 et EV9, ainsi que les Hyundai Ioniq 5 (qui vient d’être restylée) et Ioniq 6 sont concernés.

D’autres modèles non distribués en France sont touchés, comme les Genesis GV60 et GV70. Les modèles « multiénergies », tels que les Kia Niro et Hyundai Kona, sont en revanche épargnés.

En cas de défaillance de l’ICCU, des pertes de puissance seront ressenties, allant parfois jusqu’à l’arrêt total de la voiture. Un problème de sécurité, donc, qui a incité les deux marques à agir.

Un problème connu, un rappel mondial

À vrai dire, cette défaillance n’est pas récente, puisque Hyundai et Kia procèdent déjà à des remplacements de l’ICCU en Corée du Sud depuis déjà un an et demi, nous relate le média coréen Business Korea.

Le problème, c’est que la NHTSA (la National Highway Traffic Safety Administration, en charge de la sécurité routière aux États-Unis) a ouvert une enquête, obligeant les deux marques à prendre des mesures.

En plus de la Corée (où 113 916 Hyundai et 56 016 Kia vont être rappelées) et des États-Unis, l’Europe va également être touchée par cette action. On estime que 500 000 exemplaires pourraient être affectés, faisant de cette campagne la plus grande jamais réalisée par le groupe dans le domaine de la voiture électrique.

Les voitures touchées devront donc être ramenées à l’atelier, où elles recevront une mise à jour software, ou même un remplacement pur et simple de l’ICCU si la correction n’a pas été concluante.