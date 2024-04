Kia fait fondre le prix de son Niro EV électrique de 8 000 € avec cette énorme remise

Alors qu'il n'a plus le droit de bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros, le Kia Niro EV électrique profite cependant d'une nouvelle remise. Cette dernière est de l'ordre de 8 000 euros jusqu'à la fin du mois d'avril.

Comme tous les constructeurs, Kia veut accélérer sur son électrification, tout comme son cousin Hyundai qui prévoit un vaste plan d’attaque. Mais la firme est mise à mal par un petit détail : la réforme du bonus écologique.

Une remise généreuse

En effet, plus aucun modèle de sa gamme n’est désormais éligible à l’aide gouvernementale de 4 000 euros. En cause, un score environnemental trop faible, qui ne permet pas aux voitures électriques de la firme coréenne d’avoir le droit de profiter de ce petit coup de pouce, comme c’est aussi le cas pour toutes les autos produites en Chine. Et bien sûr, cela pose un souci à Kia, qui risque de se passer de nombreux clients, préférant se tourner vers des modèles concurrents et qui peuvent bénéficier du bonus.

C’est ainsi qu’en décembre dernier, le constructeur avait mis en place une offre commerciale, prenant la forme d’une remise de 5 000 euros sur son Niro EV. Ce dernier, plutôt bien positionné dans les chiffres de ventes en France profitait d’un petit coup de pouce, valable pendant un mois. Et visiblement, cela a porté ses fruits puisque la firme coréenne remet ça en avril, comme elle l’annonce sur son site web.

Et cette fois-ci, la baisse de prix est encore plus forte, puisque Kia propose une promotion allant jusqu’à 8 000 euros. Cette offre est valable pendant tout le mois d’avril, jusqu’au 30 inclus, pour l’achat d’un Niro EV. Et forcément, cela a un impact non négligeable sur le prix du SUV électrique, qui fond comme neige au soleil. Il passe alors de 45 690 à seulement 37 690 euros grâce à ce petit coup de pouce. De quoi mieux se positionner face à la concurrence.

Pour mémoire, la Tesla Model Y est affichée à partir de 44 990 euros, mais elle est éligible au bonus écologique de 4 000 euros en raison de sa production en Europe. Son ticket d’entrée est de 40 990 euros une fois l’aide déduite. À noter que la remise proposée par Kia est accessible sans conditions, pour tous les clients qui passent commande au cours du mois d’avril.

Deux versions disponibles

Il faut également savoir que la remise de 8 000 euros est aussi valable sur les offres de location longue durée, quelle que soit la version. La finition d’entrée de gamme Motion est accessible à partir de 387 euros par mois, avec toutefois un premier loyer de 5 000 euros, une fois la réduction déduite. La finition Active peut quant à elle être à vous moyennant 407 euros par mois, avec là encore un premier loyer de 5 000 euros.

La dotation de série est quant à elle plutôt généreuse et inclut entre autres l’accès et le démarrage sans clé, l’aide au maintien dans la voie ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. L’écran tactile de 10,25 pouces est aussi inclus, de même que le combiné numérique de même taille. La finition supérieure ajoute notamment l’assistance active à la conduite sur autoroute, qui prend la forme d’un système de conduite semi-autonome.

Sous son capot, le SUV électrique rival de la Renault Mégane E-Tech et de la Peugeot e-2008, entre autres, embarque un moteur de 204 chevaux. Ce dernier est complété par une batterie de 64,8 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie allant jusqu’à 460 kilomètres selon le cycle WLTP. Le Kia Niro EV est aussi doté de la charge bidirectionnelle et du pré-conditionnement de la batterie, de même qu’un chargeur embarqué de 11 kW en courant continu.