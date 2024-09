Kia ajoute plus de 150 nouveautés à ses voitures électriques grâce à une mise à jour à distance XXL

Kia propose une nouvelle mise à jour à distance pour ses voitures électriques, qui permet d’enrichir leur dotation technologique avec pas moins de 150 nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, une déconnexion facilitée des aides à la conduite ainsi qu’un planificateur d’itinéraire optimisé.

Kia EV9 // Source : Kia

Il est loin le temps où il fallait bien penser à cocher toutes les options que l’on voulait avoir sur sa voiture avant de signer le bon de commande une bonne fois pour toutes. Et pas question d’en oublier une ! Car désormais, avec le développement des mises à jour à distance, les choses ont bien changé, tant pour les constructeurs que pour les automobilistes.

Plus de 150 nouvelles fonctionnalités

Désormais, il est possible de maintenir sa voiture à jour sans même avoir besoin de se rendre au garage, un peu comme nous le ferions avec notre smartphone. Il est même possible de rajouter des fonctionnalités de conduite, de confort et de sécurité, simplement en laissant son véhicule garé pendant que l’on dort. De nombreux constructeurs proposent cette technologie, connue sous le nom de mises à jour OTA (over the air). On pense bien sûr à Tesla, l’un des pionniers, mais elle n’est plus la seule.

C’est également le cas de Kia, jusqu’alors un peu à la traîne concernant la connectivité. Mais cela est désormais de l’histoire ancienne. En effet, voilà que le constructeur coréen vient de déployer une toute nouvelle mise à jour, comme il l’annonce dans un communiqué tout juste publié. Cette dernière est impressionnante : ce n’est pas juste une ou deux fonctionnalités qui ont été ajoutées, mais pas moins de 153.

Kia EV6 // Source : Kia

Bien sûr, il est impossible de citer toutes les nouveautés désormais disponibles sur toutes les voitures de la gamme équipées d’un système télématique produites à partir de l’année-modèle 2022. C’est notamment le cas des Kia EV6 et EV9, que nous avions pu essayer, entre autres. Mais alors, à quoi ont le droit les clients qui bénéficient de cette grande mise à jour ? Tout d’abord, ces derniers peuvent désormais profiter du service de streaming musical SoundCloud directement dans leur voiture. Celui-ci vient épauler Amazon Music, qui bénéficie à présent de la reconnaissance vocale.

Ce n’est pas tout, car le planificateur d’itinéraire a aussi été retravaillé et optimisé. Associé à la navigation connectée, ce dernier est désormais en mesure de détecter les stations de recharge installées le long de l’itinéraire afin de les ajouter automatiquement dans la liste des points de cheminement. Une fonction très pratique qui permet de pouvoir se recharger en cours de route s’il ne sera pas possible d’atteindre sa destination avec le niveau de charge restant. Et désormais, l’affichage se fait en écran partagé, afin de permettre au conducteur d’avoir toujours une vue sur le planificateur, quoi qu’il arrive.

Des évolutions très pratiques

D’autres améliorations ont également été offertes au système d’info-divertissement des voitures de la marque, afin de rendre l’expérience encore plus pratique pour le conducteur. Le conditionnement de la batterie, qui permet de réduire le temps de charge par temps froid, est désormais activé dès que le conducteur recherche une station de recharge via la commande vocale.

Dans le même domaine, la reconnaissance vocale est améliorée : il est aussi désormais possible de parler à la voiture pour lui poser des questions relatives à la date et l’heure, mais aussi pour régler l’éclairage d’ambiance, de même que les informations du combiné d’instrumentation.

Le communiqué de Kia précise aussi que la priorité associée au bouton de frein de stationnement a été modifiée. Quand ce bouton est activé, c’est désormais la station de recharge la plus proche qui est affichée. Enfin, l’ergonomie globale a été améliorée, puisqu’il suffit dorénavant d’appuyer sur le bouton « mute » du volant pour désactiver l’alerte concernant le dépassement de la vitesse.

Le constructeur précise que les clients bénéficieront d’un an de connectivité gratuite à l’achat de leur voiture, comprenant deux mises à jour OTA pour les cartes de navigation ainsi que les fonctions d’info divertissement. Ensuite, il faudra souscrire à un abonnement via le Kia Connect Store, moyennant 89 euros par an et incluant deux packs de mise à jour chaque année. À noter que le prix est valable en France, mais peut varier en fonction des pays où est proposée cette fonctionnalité.