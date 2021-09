Lenovo Slim 7 Carbon : vitrine technologique et poids plume sous Windows 11

Le Lenovo Slim 7 Carbon offre un bel affichage dans un poids plume avec les dernières nouveautés de Microsoft !

La fin de l’année 2021 va être cruciale pour les fabricants de PC. Microsoft lance Windows 11 et les marques vont saisir l’opportunité pour vendre leurs dernières nouveautés. Lenovo ouvre la marche en dévoilant les premiers PC tournant directement sous le dernier-né de Microsoft. Voici le Lenovo Yoga Slim 7 Carbon.

Un excellent écran pour en mettre plein les yeux

Ce nouvel ultraportable est un produit très haut de gamme. Ça commence déjà par l’affichage laissé à une dalle OLED de 14 pouces avec une définition QHD+ de 2880 x 1800 pixels et une fréquence de 60 à 90 Hz. Comme sur smartphone, cette fréquence élevée permettra d’améliorer la fluidité en travaillant ou en naviguant sur le web. Lenovo promet une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 et une certification Vesa DisplayHDR 500 True Black.

AMD a décidément réussi à convaincre les fabricants : ce produit est proposé avec des processeurs AMD Ryzen 7 5800U ou Ryzen 5 5600U. Pour de l’Intel, il faudra se diriger vers d’autres produits. Le processeur sera épaulé par 8 ou 16 Go de RAM et 512 Go à 1 To de stockage SSD. En option, il sera possible d’avoir une puce graphique Nvidia GeForce MX450 avec 2 Go de mémoire vidéo. De quoi lancer quelques jeux vraiment très peu gourmands, cette puce n’étant pas aussi véloce que les GeForce 3000.

Il s’agit aussi avant tout pour Lenovo d’offrir un poids plume. Les caractéristiques annoncent 1,1 kg seulement pour un PC portable 14 pouces, c’est vraiment léger. Avec l’écran bord à bord, les dimensions sont également assez réduites : 313 x 215 x 14,9 mm. Ce PC portable sera facile à emporter dans son sac.

La marque promet une autonomie de 14 heures grâce à la batterie de 61 Wh avec une charge rapide de 15 minutes à 3 heures par Power Delivery.

Une version native de Windows 11

Lenovo lance ce nouvel ultraportable au mois d’octobre, en même temps que Windows 11 qui sera intégré nativement à la machine. Le prix de départ annoncé est de 1289,99 dollars aux États-Unis.