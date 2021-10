Lenovo Legion Play : un nouveau concurrent pour la Nintendo Switch et le Steam Deck

Si l'on en croit une nouvelle fuite assez précise, Lenovo serait le prochain à se lancer dans la course aux consoles de jeux ultraportables.

Le succès de la Nintendo Switch crée toujours plus d’émules. Après le Steam Deck de Valve, c’est Lenovo qui semble préparer un appareil concurrent sous le nom Lenovo Legion Play. Ces images ont été trouvées par les membres du forums GBA Temp et pointaient vers le nom du produit sur le site de Lenovo. Le site Liliputing a pu retrouver leurs sources directement sur les sites de Lenovo dédiés au MWC 2021. Le produit aurait donc déjà dû être présenté par la marque au salon de Barcelone en début d’année.

Une console sous Android

La Nintendo Switch est une console à part entière avec ses propres jeux et son propre système, le Steam Deck tourne sous une distribution GNU/Linux particulière et veut faire tourner les jeux Windows. De son côté, Lenovo a opté pour la troisième solution : un produit sous Android.

L’interface présentée par les images de Lenovo masque à peine l’inspiration. Difficile de ne pas voir une copie de l’interface de la Nintendo Switch avec cette ligne de raccourcis centrale. Visiblement, le produit ne semblait pas encore prêt pour la commercialisation, les exemples de jeux ne sont que des placeholders avec « jeu 1 », « jeu 2 », etc. On note toutefois la présence de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. C’est indubitablement l’une des forces de ce genre d’appareils. Les applications Google semblent également de la partie.

La barre d’état en haut de l’écran laisse entendre que le produit proposerait une compatibilité réseau mobiles 4G en plus du Wi-Fi et du Bluetooth. On peut en effet voir un signal antenne mobile entre le Wi-Fi et le Bluetooth.

Aucune caractéristique n’a filtré concernant la puissance du produit. Liliputing nous apprend seulement que le Legion Play proposerait un écran de 7 pouces avec une certification HDR10 qui ne veut pas dire grand-chose. La batterie serait de 7000 mAh et les manettes ne semblent pas amovibles.

Un mauvais concept ?

Difficile de savoir ce qui est arrivé au projet et pourquoi Lenovo n’a jamais annoncé ce produit. La marque a peut-être pris conscience de la difficulté de lancer une console de jeu sans en faire vraiment son activité. Rappelons que la Nintendo Switch doit son succès avant tout par la qualité des jeux proposés par Nintendo et la capacité de la marque à créer une machine unique sur le marché. Une simple copie sous Android ne permettrait pas réellement de tenir la course.

Surtout, en partant sur une machine basée sur Android, avec on peut l’imaginer un SoC MediaTek ou Qualcomm, on imagine mal comme cette Lenovo Legion Play pourrait rivaliser avec… un simple smartphone équipé d’une manette. Les jeux seront les mêmes et les performances très proches.