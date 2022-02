Lenovo Legion M600s : cette souris gaming est rechargeable sans fil par induction Qi

En marge de ses nouveaux PC portables, Lenovo dévoile une souris à destination des joueurs. La souris Lenovo Legion M600s peut notamment se recharger sans aucun fil, par induction.

L’innovation sur le marché des souris ne passe pas que par des capteurs de plus en plus précis et Lenovo veut le prouver au MWC 2022. La marque dévoile ainsi la Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming Mouse, un nom de produit particulièrement court comme vous pouvez le constater. Cette souris ambidextre propose une prise en main fingertip (à bout de doigts) ou en claw grip (prise « araignée ») avec un design en plastique légèrement texturé.

Pour une souris sans-fil, le poids annoncé de 75 grammes est plutôt raisonnable. La captation des mouvements est laissée à un capteur Pixart 3370 de 19 000 DPI. Les boutons sur switch optiques sont annoncés pour 80 millions de clics.

Mais la particularité de la Legion M600s Qi est, comme son nom l’indique, sa compatibilité avec la norme de charge par induction Qi que l’on connait bien sur le marché des smartphones. Le principe est le même : permettre de recharger la souris par induction simplement en la posant sur une base compatible. Pas question que ce soit nécessairement le tapis de souris, pensez plutôt aux batteries externes qui intègrent parfois la possibilité de charger sans-fil un smartphone.

Si vous n’avez pas de chargeur sans-fil ou que vous avez besoin immédiatement de la souris, pas d’inquiétude, il est également possible de la brancher en USB-C. La connexion avec le PC pourra se faire en filaire en USB 2.0, ou sans-fil à travers du Bluetooth 5.0 et un connecteur USB 2,4 GHz fourni avec la souris. Bref, la souris semble cocher toutes les cases.

La Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming Mouse sera commercialisée à 99,99 euros à partir du mois de juillet 2022.

