Lenovo IdeaPad Gaming 3 et 3i : des PC de jeux qui visent les étudiants

Lenovo est présent en force au MWC 2022 pour dévoiler une large gamme d'ordinateurs portables. La gamme IdeaPad Gaming vise un public de joueur tout en voulant rester accessible.

Avouons-le, un PC portable suffisamment équipé pour du jeu vidéo est souvent vendu à prix d’or, en particulier en période de pénurie des composants. Avec sa nouvelle gamme IdeaPad Gaming, Lenovo semble avoir voulu retravailler les compromis possibles pour proposer un PC de jeu à tarif raisonnable. Mieux, la marque laisse le choix entre une plateforme AMD ou Intel.

Lenovo IdeaPad Gaming 3i : le choix entre Nvidia et Intel

Comme le i l’indique dans le nom du produit, le Lenovo IdeaPad Gaming 3i intègre un processeur Intel Core de 12e génération (au mieux un Intel Core i7-12700H). Il pourra être associé à jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 3200 MHz et jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe. La partie graphique sera confiée à Nvidia, au mieux une GeForce RTX 3060 avec un TGP de 105W et 6 Go de VRAM GDDR6, ou une puce graphique dédiée Intel Arc. Rappelons à ce sujet que l’année 2022 devrait être marquée par l’arrivée de Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées face à AMD et Nvidia.

Le PC est proposé en version 15,6 pouces ou en version 16 pouces, dans les deux cas une dalle LCD IPS pouvant monter à 165 Hz et avec une définition approchant le QHD 2560 x 1440 pixels. Si la faible différence de diagonale vous interpelle, c’est normal. En réalité la version 15,6 pouces équipée d’un écran 16:9, alors que la version 16 pouces propose du 16:10. Avec ce changement de ratio d’écran, les deux PC portables devraient proposer une vraie différence de taille, malgré ce que la diagonale peut laisser supposer.

Selon les configurations, la batterie embarquée sera de 45 Wh, 60 Wh ou 71 Wh (pour la version 16 pouces). Lenovo promet un support de la charge rapidement permettant de récupérer 50% de la batterie en moins de 30 minutes.

Enfin la connectique semble assez généreuse, mais c’est attendu pour un PC de ce calibre : 2 ports USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1 port USB-C Thunderbolt 4, un port jack 3,5 mm, un port HDMI 2.0, un port RJ45 et un port d’alimentation propriétaire. Il sera donc possible de jouer en ligne avec une connexion filaire. Autrement, il faudra se reposer sur une connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 : la variante AMD

Comme précisé plus haut, Lenovo annonce aussi les mêmes ordinateurs en version AMD. On y trouve donc un processeur AMD de dernière génération, au mieux un AMD Ryzen 7 6800H, avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz et jusqu’à 1 To de stockage SSD. En revanche pas de puce graphique Radeon dans ces versions, ni de l’Intel, mais seulement une puce Nvidia qui pourra être au mieux une GeForce RTX 3050 Ti avec un TDP de 85W seulement. Sur le papier, les configurations AMD devraient donc être moins véloces que leurs cousines Intel.

Le reste des options est similaire, même format et taille d’écran, même batterie et même connectique dans les grandes lignes. Seul le port Thunderbolt 4 devra laisser sa place à un plus classique port USB-C USB 3.2 Gen 2.

Disponibilité et prix

Voici les dates et prix dévoilés par Lenovo pour l’ensemble de cette gamme.

Lenovo IdeaPad Gaming 3i (Intel) 15 pouces : mai 2022 à partir de 999 euros

Lenovo IdeaPad Gaming 3 (AMD) 15 pouces : juin 2022 à partir de 999 euros

Lenovo IdeaPad Gaming 3i (Intel) 16 pouces : juin 2022 à partir de 1099 euros

Lenovo IdeaPad Gaming 3i (AMD) 16 pouces : juillet 2022 à partir de 1099 euros

Plusieurs choses sont à noter. Une nouvelle fois, la différence de prix que l’on pouvait constater entre AMD et Intel sur les générations précédentes semble avoir été gommée. Il faudra attendre de voir le détail des configurations pour savoir s’il cela reflète vraiment le prix des processeurs, ou si le stockage, la puce graphique ou la mémoire vive proposée à ces prix seront différents d’une version à l’autre. On peut également voir que la sortie sera échelonnée sur plusieurs mois, probablement pour atténuer les problèmes de pénurie. C’est une méthode de sortie des PC portables de plus en plus courante. Lenovo semble donc offrir sur le marché des machines suffisamment puissantes pour du jeu vidéo autour de la barre symbolique des 1000 euros.

