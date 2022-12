Lenovo Legion 5 : ce laptop gaming (165 Hz, RTX 3070) chute à un très bon prix

Avoir un PC portable gaming puissant demande un budget assez conséquent. Aujourd’hui, le prix du Lenovo Legion 5 15ACH6H avec une RTX 3070 s’adoucit en passant de 1 499 euros à 1 179,99 euros grâce à un code promo.

Les ordinateurs portables de la gamme Legion représentent le haut de gamme des PC gaming du géant Lenovo. Non seulement ils apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais vous pouvez surtout y jouer dans de très bonnes conditions grâce à une fiche technique solide. Ce Legion 5 15ACH6H ne déroge pas à cette règle et est même proposé avec 320 euros de moins par rapport à son prix initial.

En quoi est-ce un bon laptop gaming ?

Il dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces à 165 Hz ;

Embarque le combo Nvidia GeForce RTX 3070 + Ryzen 5 5600H ;

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM.

Habituellement à 1 499,99 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H passe à 1 179,99 euros grâce au code HT20 disponible sur le site Rakuten (Ce produit est vendu par Boulanger).

Une machine puissante pour le jeu

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est résolument un PC portable dédié pour le jeu. Avec une RTX 3070, vous pourrez tout simplement faire tourner les jeux les plus gourmands et les triples A sans accroc, et dans les meilleures conditions graphiques pour des parties réactives et immersives. Mais une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ce que Lenovo n’a pas oublié sur son laptop qui mise sur une dalle de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Toujours pour assurer une expérience sans ralentissement, quel que soit l’usage, le Legion 5 intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 Ghz (et boost jusqu’à 4,2 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes activités, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenus (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un généreux SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de fluidité bienvenue à l’ensemble du système.

Une allure soignée et robuste

Autrement, on retrouvera un design plutôt sobre, mais imposant avec son système de ventilation. Ce laptop respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2,4 kg.

Côté connectique, celle de ce PC portable est plutôt fournie avec deux ports USB C, quatre ports USB 3.2, un port HDMI, une prise LAN, et un port jack 3,5 mm. Le Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 sont aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. En revanche, l’autonomie pêchera un peu sur ce laptop qui promet jusqu’à 7 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. À noter, le Lenovo Legion 5 15ACH6H tourne sous Windows 11 nativement.

Découvrez d’autres PC portables dédiés au jeu vidéo

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.