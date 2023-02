Lenovo annonce ses ThinkPad X13 Yoga et X13 Gen 4, avec un tout nouveau look affiné

À l'occasion du MWC 2023, Lenovo renouvelle ses ThinkPad X13 Yoga Gen 4 et X13 Gen 4 de quatrième génération en leur conférant un nouveau design. Les deux appareils n'arriveront toutefois pas sur le marché avant l'été.

Tous les deux ans, Lenovo renouvelle l’apparence de ses ThinkPad en repartant de zéro, et c’est donc assez logiquement à l’occasion du MWC 2023 que la marque lève le voile sur deux nouveaux modèles dotés d’un tout nouveau design : les ThinkPad X13 Yoga Gen 4 et X13 Gen 4.

À l’intérieur de ce nouveau châssis, palpitent par ailleurs les derniers processeurs mobiles d’Intel (Raptor Lake, 13e génération) et d’AMD (Ryzen 7000) annoncés en janvier. Attention par contre, Lenovo réserve une nouvelle fois son modèle convertible ThinkPad X13 Yoga Gen 4 à Intel, proposant ainsi une option AMD uniquement sur le ThinkPad X13 Gen 4.

ThinkPad X13 Yoga Gen 4 et X13 Gen 4 : quoi de neuf ?

Lenovo revient quoi qu’il en soit à un coloris noir avec ses ThinkPad X13 Yoga Gen 4 et X13 Gen 4. Ce dernier pourra toutefois, en fonction des modèles, être remplacé par un gris « Storm Grey » que l’on avait déjà aperçu sur d’anciens modèles. Les deux appareils profitent en outre d’un châssis misant, cette année, sur de l’aluminium et du magnésium recyclés. Le modèle convertible remplace par ailleurs son revêtement en fibre de carbone (autrefois présent au niveau du capot) par du magnésium.

Côté mensurations, le X13 Gen 4 profite d’une cure d’amincissement pour se limiter cette fois à 15,95 mm d’épaisseur pour 1,14 kg sur la balance… contre 18,1 mm et 1,21 kg jusqu’à présent. Pour parvenir à ce résultat, Lenovo fait par contre une croix sur le clavier facilement remplaçable de son ancien X13 « classique ». On devrait néanmoins rester sur un bon confort d’utilisation grâce à une profondeur de course inchangée de 1,5 mm.

Pour ce qui est de son écran, le ThinkPad X13 Gen 4 profite pour la première fois d’une dalle OLED 2,8K surmontée d’une nouvelle webcam 5 Mpx (en option). Ce modèle dit par contre adieu à son option 5G pour se contenter d’une simple connectivité 4G LTE, elle aussi en option. Ultime changement, Lenovo a enfin déplacé les haut-parleurs de ses deux appareils pour les installer cette année de part et d’autre du clavier : le meilleur emplacement possible d’après nous.

Quoi qu’il en soit, les ThinkPad X13 Yoga Gen 4 et X13 Gen 4 arriveront sur le marché en juillet 2023, à partir de 1290 euros pour le premier et 1190 euros pour le second.

