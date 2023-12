Lenovo Tab 12 : cette tablette est aussi à l’aise pour travailler que pour s’amuser

S'il y a bien un domaine dans lequel la taille est vraiment importante, c'est celui des tablettes. Lenovo l’a bien compris et le prouve avec la Lenovo Tab 12, une tablette tactile avec un écran XXL qui change la donne, en promotion pour les fêtes de fin d’année.

Si les smartphones n’ont eu de cesse de grandir au cours des dernières années, les tablettes tactiles semblent avoir pris le chemin inverse. À tel point qu’il est parfois difficile, aujourd’hui, de faire la différence entre une (petite) tablette et un (grand) smartphone. C’est dommage, car les tablettes tactiles sont de formidables outils qui allient bien souvent la mobilité d’un smartphone au confort d’utilisation d’un laptop. Avec la Tab 12, Lenovo s’empare du problème et remet les grandes tablettes tactiles sur le devant de la scène.

Équipée d’un écran qui dépasse les 12 pouces et de fonctionnalités dédiées aussi bien aux loisirs qu’à la productivité, la Tab 12 possède de sérieux arguments en sa faveur. D’autant plus que pour la fin d’année, Lenovo a décidé de gâter ses acheteurs. Le site de Lenovo propose la Tab dans un pack qui comprend la tablette et son stylet, tout cela pour le prix de la tablette seule. De quoi réaliser une économie d’environ 50 euros puisque l’ensemble est vendu pour 349 euros en ce moment.

Un écran de 12 pouces parfait pour lire, jouer ou regarder des vidéos

Le très gros avantage d’une tablette grand format, c’est évidemment la taille de son écran. Et en la matière, la Tab 12 n’y va pas avec le dos de la cuillère. Lenovo l’a dotée d’un écran tactile LCD de 12,7 pouces. Mieux, il profite d’une définition de 2944 par 1840 pixels lui conférant un affichage précis et confortable pour toutes les activités liées à l’image.

Ces caractéristiques font de la Lenovo Tab 12 un appareil idéal pour consommer des contenus vidéo chez vous ou en déplacement. D’autant plus que Lenovo n’a pas négligé la partie sonore en installant la bagatelle de quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos sur les tranches. De quoi vous immerger pleinement au cœur de l’action si vous avez oublié votre casque ou vos écouteurs.

Pour métamorphoser sa tablette en véritable plateforme de divertissement, Lenovo a aussi optimisé la Tab 12 pour le jeu. Puissante, elle est capable d’exploiter à fond sa compatibilité avec le Xbox Game Pass Ultimate pour vous permettre de jouer aux jeux vidéo AAA du moment en streaming et en toute tranquillité.

Si vous êtes plutôt branché lecture, la Lenovo Tab 12 à aussi ce qu’il faut pour vous. Son grand écran est parfait pour consulter vos ebooks préférés, d’autant plus qu’il bénéficie d’une fonction d’affichage optimisé qui s’adapte à la luminosité ambiante pour limiter la fatigue visuelle et vous assurer un confort maximal en toutes circonstances.

Des fonctionnalités pensées pour la productivité et le travail

Si la Tab 12 est parfaitement adaptée pour le divertissement, Lenovo n’a pas non plus lésé ceux qui souhaitent une tablette capable de les accompagner dans leurs activités professionnelles ou estudiantines. Le constructeur a en effet doté son appareil de fonctionnalités pensées pour le monde du travail et la productivité.

La tablette tire ainsi pleinement parti de ses fonctionnalités tactiles pour se métamorphoser en véritable carnet de notes numérique. Utilisée avec le Tab Pen Plus, elle permet de prendre des notes ou de réaliser des croquis en toute simplicité. Pour ne rien gâcher, elle inclut le logiciel de prise de notes Nebo, l’un des plus avancés qui soit, pour vous permettre d’organiser et modifier simplement tous vos documents.

Pour ceux qui privilégient la productivité, la Tab 12 gère à merveille l’affichage des multiples applications en mode fenêtré. Son grand écran lui permet ainsi d’afficher jusqu’à cinq fenêtres flottantes sur quatre écrans distincts. Une jolie performance qui vous assure de jongler aisément entre vos documents de travail, votre logiciel de prise de notes ou vos applications de communication comme Slack. Elle bénéficie aussi de Lenovo Freestyle qui aide à partager facilement les fichiers avec un ordinateur Windows.

Sachez enfin que cette tablette embarque une caméra ultra-large de 13 mégapixels pour vous aider à communiquer avec vos collègues ou vos proches. Elle bénéficie d’un suivi du visage optimisé par l’IA pour améliorer la qualité de vos appels, et s’avère compatible avec la plupart des logiciels d’appels vidéo du moment (Zoom, Teams, WhatsApp, Google Duo).

Une tablette qui allie performance et polyvalence

Pour assurer une telle polyvalence à sa tablette, Lenovo a misé sur une fiche technique tournée vers la performance et la stabilité. En l’occurrence, le constructeur a opté pour une SoC MediaTek Dimensity 7050, parfaite pour la productivité comme pour le divertissement grâce à ses 8 cœurs. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via le port MicroSD) viennent compléter l’ensemble.

Pour permettre à sa tablette de tenir la distance et d’encaisser des charges de travail lourdes, Lenovo a mis le paquet sur l’autonomie. Une batterie grande capacité de 10 200 mAh compatible avec la charge 30 W est ainsi de la partie pour vous permettre d’utiliser la Tab 12 tout au long de la journée, pour travailler ou vous amuser.

Lenovo Tab 12 : un pack tout-en-un en promotion pour les fêtes

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Lenovo a décidé de vous faire profiter d’une très belle offre sur sa Tab 12. Généralement proposée à 399 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle est actuellement proposée à 349 euros dans un pack qui inclut la tablette et son stylet. Une jolie économie pour ce pack qui vous permet d’exploiter pleinement les capacités de la Tab 12.