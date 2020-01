Lenovo Smart Frame : la maison connectée passe aussi par de la décoration connectée

Lenovo a dévoilé un cadre photo connecté. On ne parle pas du petit cadre photo que l'on pose sur son bureau, mais d'un tableau que l'on accroche au mur.

Dans la photographie ci-dessous ou celle ci-dessus, avez-vous vu de la technologie ? Non ? Justement, le Lenovo Smart Frame se fond dans le décor. Il s’agit du cadre accroché au mur. Il permet d’aller au-delà de la simple utilisation d’un écran connecté, de type Echo Show ou Nest Hub Max, pour afficher des photos de famille.

Le Lenovo Smart Frame est un écran IPS de 21,5 pouces avec revêtement un antireflet et un capteur d’ambiance qui détecte les conditions d’éclairage ambiantes et ajuste l’écran pour qu’il soit le plus naturel possible. Pour récupérer des photos, il se connecte à votre compte Google Photos, mais vous pouvez également sélectionner des créations dans un catalogue. Lenovo semble avoir travaillé sur un système intégré qui permet de choisir le meilleur ordre d’affichage des photos. Le Lenovo Smart Frame sera vendu au prix de 399 dollars et sera disponible en août aux États-Unis. Pour l’Europe, on ne sait pas si le fabricant chinois a prévu une commercialisation.

Cet écran me fait penser à Samsung The Frame qui a l’avantage d’être une TV QLED, et donc d’avoir un usage plus polyvalent qu’un cadre photo.