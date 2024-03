LG CineBeam Q : vous n’avez encore jamais vu un vidéoprojecteur 4K avec un tel design

Un vidéoprojecteur qui se fond à tel point dans le décor qu’on le prend pour un élément de déco ? C’est le pari de LG avec le nouveau modèle de la gamme CineBeam : le LG Q.

Compact. Discret. Esthétique. Le dernier projecteur vidéo signé LG tranche radicalement avec l’image que l’on se fait habituellement de ce type d’appareil. À tel point qu’il est possible de le confondre avec un bibelot. Heureusement pour lui, le CineBeam Q n’a pas qu’une belle gueule : il propose aussi des prestations vidéos d’excellente facture.

Une alliance réussie de la forme et du fond qui dénote dans le petit monde du projecteur et qui a tous les atouts pour séduire avec cette philosophie qui vise l’épure. Prévu pour débarquer début avril dans tous les linéaires, le CineBeam Q est, dans l’intervalle, disponible à la précommande sur le site de LG. Pour accompagner ce lancement, le constructeur a même décidé d’offrir un petit quelque chose aux premiers acheteurs, sous la forme d’une sacoche de transport en cuir et d’une généreuse ristourne de 200 euros.

Un design minimaliste et raffiné qui mise sur la discrétion

Dire que le nouvel arrivant dans la gamme CineBeam se démarque de la très grande majorité des projecteurs vidéo actuels serait un doux euphémisme. Avec le modèle Q (pour Qube), LG livre un produit qui s’émancipe de la forme traditionnellement adoptée par ce type d’appareils pour se métamorphoser en un objet décoratif à l’esthétique aussi originale qu’intrigante.

Comme son nom le suggère fortement, le CineBeam Q adopte un format peu ou prou cubique et un gabarit ramassé, d’à peine 8 cm de large et 13,5 cm de haut. Deux caractéristiques qui lui permettent de s’intégrer parfaitement au sein d’un intérieur. Posez-le sur une étagère lorsque vous ne l’utilisez pas et personne ne se doutera qu’il s’agit de votre projecteur vidéo.

LG ayant bien fait les choses, il a doté sa création d’une poignée de transport inclinable. De quoi lui conférer de faux airs de lanterne lorsqu’elle est relevée et, surtout, permettre de le transporter aisément là où on a besoin de lui. Au repos, cette poignée vient casser l’uniformité du Q pour lui donner un petit supplément d’âme esthétique loin d’être désagréable.

Un choix assez novateur, osé même, mais qui s’avère payant lorsque l’on a le résultat final sous les yeux. Au-delà de la forme en elle-même, cette impression est renforcée par le choix des matériaux. Du métal brossé, en grande majorité, qui confère à l’ensemble un raffinement à des années-lumière du revêtement plastique que l’on trouve habituellement sur la plupart des modèles.

Jusqu’à 120 pouces en 4K : découvrez une image de (très) grande qualité

Avoir un projecteur vidéo agréable à l’œil, c’est bien. Mais un projecteur vidéo agréable à l’œil capable de projeter une image de qualité, c’est mieux. Et avec son CineBeam Q, LG semble avoir réussi à créer un appareil aussi beau que bon dans ce qu’il fait. Une fois allumé, l’appareil projette une image avec une définition 4K à 8,3 mégapixels afin de restituer le plus de détails possible.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que cette qualité d’image d’image est compatible avec une large variété de diagonales pour s’adapter à vos besoins du moment. Le CineBeam Q peut afficher une image allant de 50 à 120 pouces (près de 3 mètres donc) sans aucune déperdition. Un vidéoprojecteur qui s’avère plutôt polyvalent à l’usage, et capable de s’adapter à une grande variété d’endroits et de situations.

Une expérience qui allie simplicité et exhaustivité

Si côté design, le minimalisme est de mise, ce n’est pas le cas au niveau des prestations offertes par le CineBeam Q. Sur ce plan, LG a plutôt opté pour la générosité avec des fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs une utilisation aussi simple que complète.

L’élément le plus marquant est sans aucun doute la capacité du CineBeam Q à ajuster automatiquement l’alignement (le fameux trapèze) et la mise au point de l’image sur le support de projection. Il suffit de poser le projecteur là où vous le souhaitez pour obtenir une image parfaite, sans avoir à trifouiller les réglages pendant de longues minutes.

Pour achever cette expérience, LG a aussi inclus des fonctionnalités connectées à son projecteur. Le CineBeam Q est capable, grâce à webOS, de se connecter au net et d’accéder à tous les services de streaming ou de SVoD dont vous pourriez avoir besoin (YouTube, Netflix, Twitch et consorts). Pas besoin de lui adjoindre un ordinateur ou quoi que ce soit d’autre pour profiter de vos contenus favoris.

Découvrez l’offre de précommande du LG CineBeam Q 4K

Présenté à l’occasion du CES en janvier dernier, le CineBeam Q devrait sortir au tout début du mois d’avril. En attendant, LG a décidé de lancer une campagne de précommande avec, à la clef, quelques menues récompenses pour ceux qui se laissent séduire. La première d’entre elles, et de loin la plus intéressante, consiste en une réduction immédiate de 200 euros qui fait descendre le prix du CineBeam Q à 1 099 euros au lieu de 1 299 euros.

Pour améliorer cette offre, le constructeur a aussi décidé d’offrir aux plus rapides une housse de transport en cuir du plus bel effet, ainsi que trois mois d’abonnement à Apple TV+ (pour toute première inscription).