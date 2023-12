Et si les projecteurs devenaient de la décoration d’intérieur… Voici le LG CineBeam Qube 4K

Le LG CineBeam Qube 4K n'est pas juste un projecteur, il a été annoncé comme une œuvre d'art. Effectivement, son design tranche avec les projecteurs vidéo classiques.

Il fut un temps où posséder un projecteur à la maison signifiait faire face à des équipements lourds, bruyants et encombrants. Mais avec l’arrivée de modèles plus compacts, transportables et même des projecteurs ultra courte portée, la donne a changé. Les fabricants, dont Samsung par exemple, ont même rendu ces appareils plus attractifs en les rendant plus « fun ».

Un objet d’art

Au CES, LG va présenter le CineBeam Qube 4K, un projecteur qui rompt avec le look traditionnel en visant à ressembler à un objet d’art quand il est posé sur une table ou une étagère. Au lieu de se fondre dans l’arrière-plan, il s’annonce comme un élément central du décor. Cela illustre une tendance où les projecteurs deviennent de la décoration d’intérieur, avec un look plus classe.

Ce modèle reste fidèle à la forme rectangulaire classique, mais avec une orientation verticale plutôt qu’horizontale et une taille réduite pour une discrétion accrue. Il arbore un châssis argenté avec une façade noire et une lentille proéminente au centre, ainsi qu’une poignée intégrée pour un déplacement aisé.

En termes de performance, le CineBeam Qube offre une définition 4K grâce à la technologie de wobulation, avec une projection maximale de 120 pouces. Sa luminosité de 500 ANSI lumens le destine à une utilisation en intérieur dans des conditions de faible luminosité. C’est un projecteur intelligent qui supporte le streaming et autres contenus multimédia, enrichissant votre espace avec des images ou des photos lorsqu’il n’est pas utilisé pour visionner des vidéos.

Le projecteur ajuste automatiquement l’effet trapèze, ce qui est un plus. Il pèse environ 1,47 kg, et ne fonctionne pas sur batterie, et fonctionne sous webOS, offrant ainsi une large gamme d’applications de streaming. La connectivité est également robuste avec Chromecast, AirPlay, des entrées HDMI et USB-C.

Le prix et la date de sortie du LG CineBeam Qube 4K ne sont pas encore annoncés, mais les visiteurs du CES 2024 à Las Vegas pourront le découvrir de plus près (et donc nous aussi). Ce projecteur représente une avancée significative dans le monde de la projection domestique, combinant technologie de pointe et design innovant pour une expérience utilisateur améliorée.