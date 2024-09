LG va afficher de la publicité sur votre TV même lorsque vous ne la regarderez pas

LG a décidé d’ajouter de la publicité sur les économiseurs d’écran de ses téléviseurs. Une annonce qui a été faite assez discrètement et pour cause : cela ne va pas ravir du tout ses clients. Heureusement, il semble qu’il soit possible de désactiver cela dans les paramètres de son téléviseur.

LE TV LG OLED EVO 65G3 avec son design tableau // Source : LG

La publicité commence à faire partie intégrante du modèle économique des fabricants de téléviseurs. LG s’y met avec webOS, son système d’exploitation : il va y avoir de la publicité sur les téléviseurs de la marque, ou plutôt sur leur économiseur d’écran.

De la publicité sur votre téléviseur, quand vous ne la regardez pas

Comme l’a rapporté Ars Technica, LG a annoncé ce 5 septembre ajouter des publicités sur les économiseurs d’écrans de ses téléviseurs. Les publicités s’activent sur l’écran d’accueil en mode économie d’écran, sur le Content Store ainsi que sur les chaînes LG.

De la publicité sur une TV LG G4 // Source : FlatPanelsHD

Et ces messages publicitaires ont déjà été déployés, puisque le site FlatPanelsHD en a déjà remarqué la présence. C’est le cas sur un modèle LG G4, un appareil dont le prix commence à 1999 euros dans sa version 55 pouces. Concrètement, la publicité apparaît avant même que l’économiseur d’écran classique ne se déclenche.

Un exemple (fictif) de publicité sur un économiseur d’écran // Source : LG

Par ailleurs, il existe un certain ciblage, puisque la publicité était localisée dans la région dans laquelle se trouvait le téléviseur concerné. En plus des publicités pour LG Channels, le service de SVoD gratuit du constructeur (lui aussi financé par la publicité), nos confrères ont également constaté des publicités d’annonceurs tiers. Les publicités en question étaient totalement silencieuses.

Heureusement, vous pouvez désactiver ces publicités. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les paramètres de votre téléviseur ; Cliquez sur « Paramètres supplémentaires » ; Désactivez le paramètre « Promotion de l’économiseur d’écran ».

Une nouvelle source de revenus pour LG et compagnie

Le constructeur décrit ce format publicitaire comme exploitant « le temps d’inactivité de l’écran, transformant ce qui peut être perçu comme une période d’arrêt en une précieuse opportunité d’engagement. » Pour vendre de la publicité sur ses téléviseurs, LG remet en cause « l’hypothèse selon laquelle l’attention du téléspectateur est limitée lorsque l’écran de télévision est inactif. »

Selon la division LG Ad Solutions toujours, « les publicités sur les écrans de veille entraînaient en moyenne une augmentation de la notoriété de la marque 2,5 fois plus importante. » Dave Rudnick, responsable de la technologie, affirme que « 93% des téléspectateurs sont multitâches pendant qu’ils regardent la télévision ».

Le TV LG 86UR81 et ses 86 pouces // Source : LG

Pour LG donc, même lorsque notre téléviseur est en veille, nous sommes dans notre canapé sur notre smartphone et nous aurions l’esprit libre pour voir des publicités.

Alors que Amazon ou encore Google monétisent depuis longtemps leur système d’exploitation respectif, Fire OS et Android TV, c’est au tour des fabricants de téléviseurs de monétiser… leurs téléviseurs. La publicité sur les économiseurs d’écran représente une manne financière que LG tente de s’en emparer. Ce n’est pas le seul : Samsung aussi y recourt avec Tizen. Seul Apple semble s’y refuser avec ses Apple TV.

Ce n’est pas sans rappeler YouTube qui vient d’ajouter des publicités lorsqu’on met une vidéo en pause, notamment sur son téléviseur. Le constructeur Roku aux États-Unis propose de la publicité lorsque vous n’utilisez pas les ports HDMI de votre téléviseur. Cela rappelle aussi le concept de Telly : un téléviseur gratuit, mais qui affiche des publicités sur un second écran.

Si LG tente de tirer plus de revenus des téléviseurs qu’il vend, ce n’est pas uniquement pour des raisons pécuniaires. Les téléviseurs (dont ceux de LG) deviennent de plus en plus fiables et complets, notamment grâce à des mises à jour logicielles régulières. Dans le même temps comme le fait remarquer Ars Technica, le marché de la publicité doit continuer à trouver des moyens de toucher les consommateurs.

Et ce alors que la télévision linéaire perd en croissance et que beaucoup de services de SVoD sont vendus sans publicité (bien que tous s’y mettent progressivement). C’est pourquoi LG se retrouve contraint d’adapter ses sources de revenus.