Des publicités lorsque vous mettez votre jeu en pause, l’idée scandaleuse qui pourrait bien finir par arriver

Le fabricant américain Roku voudrait breveter une technologie surveillant l'activité des ports HDMI de ses téléviseurs afin d'afficher des publicités lorsque vous mettez votre contenu en pause.

Et si votre TV vous affichait des publicités lorsque vous mettez en pause votre partie sur console Xbox ou PS5 ? C’est l’idée derrière une récente demande de brevet déposée par Roku, fabricant de boitiers multimédias, mais aussi de téléviseurs.

L’idée semble avoir germé afin de monétiser davantage sa gamme de téléviseurs connectés intégrants Roku OS, son système déjà criblé de publicités. Voici comment fonctionnerait cette technologie pour le moins intrusive.

Roku veut surveiller l’activité de votre port HDMI

C’est la newsletter Lowpass qui a repéré ce brevet déposé en août 2023, mais qui semble ne faire surface que maintenant. Concrètement, Roku voudrait afficher des publicités auprès des utilisateurs de ses téléviseurs connectant d’autres appareils via les ports HDMI, comme des consoles ou d’autres boitiers multimédias comme l’Apple TV ou la Chromecast.

Lorsque son Roku OS est utilisé, le téléviseur affiche des écrans de veille sponsorisés qui affiche depuis mai dernier des publicités pour divers annonceurs comme Walmart, McDonald’s et même Barbie. Mais il existe alors un manque à gagner conséquent lorsque les utilisateurs utilisent un appareil externe.

La technologie, qui n’est pas assurée de voir le jour, prévoit de surveiller l’activité du port HDMI et ainsi vérifier les signaux vidéo et audio pour détecter lorsqu’un contenu est en pause afin d’afficher une publicité. En plus de sélectionner les images, Roku vérifierait aussi les phases de silence dans le signal audio. L’opération sera de plus facilitée par le protocole HDMI CEC, qui autorise une interopérabilité entre différents appareils compatibles.

Et afin d’afficher des publicités ciblées, Roku pourrait se baser sur des technologies de reconnaissance vidéo ou audio pour détecter le jeu, la série ou le film en cours de visionnage. Techniquement, le constructeur fait l’analogie avec la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) des téléviseurs modernes, qui détecte le type de contenu affiché à l’écran via leurs métadonnées afin d’activer le mode Jeu.

Une technologie crédible ?

Comme le rappelle le site Kotaku, les finances de Roku justifient une telle proposition : la société a perdu près de 40 millions de dollars sur la vente de matériel en 2023, tout en amassant plus de 1,6 milliard de dollars via la publicité et les services.

Si tous les brevets ne se concrétisent pas systématiquement (ils sont même des milliers à ne pas voir le jour), on a le sentiment que Roku est très motivé pour appliquer son idée à ses propres téléviseurs. Heureusement, ceux-ci ne sont pas (encore) vendus en France.