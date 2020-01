LG Display compte nous inonder d’écrans OLED enroulables : dans les avions, les voitures, les hôtels…

LG Display fera la démonstration de ses dernières avancées technologiques lors du CES 2020. Dans les voitures, les hôtels, les magasins... nous allons être inondés d'écrans OLED dont certains sont enroulables.

L’année dernière, LG avait fait sensation au CES 2019 en dévoilant sa première TV de 65 pouces qui s’enroule dans une base en aluminium brossé. Cette TV sera commercialisée en 2020 par LG Electronics, la dalle est conçue par la branche LG Display. Justement, LG Display compte populariser sa technologie d’écran OLED enroulable en 2020 en créant une large gamme de produits pour le monde professionnel.

On peut ainsi observer un mur composé d’une dalle OLED de 55 pouces pour les cabines d’avion, un écran OLED transparent Full HD de 55 pouces dans les allées d’un magasin ou d’un aéroport, ou encore un écran OLED pliable 4K UHD de 65 pouces qui est flexible aux deux extrémités, conçu spécifiquement pour la première classe dans les avions.

Et ce n’est pas tout : il y a aussi l’écran OLED 8K Cinematic Sound de 88 pouces avec un système audio à 11 canaux, et les technologies OLED Film Cinematic Sound et Wallpaper OLED de 77 pouces.

L’automobile est un des secteurs clés pour LG Display, comme vous pouvez le voir en illustration de l’article, LG présentera ses écrans OLED en plastique dans une grande variété de tailles pour s’adapter à l’habitacle des autos. Et enfin, pour les espaces commerciaux, il y a les écrans interactifs in-TOUCH de LG, dont un écran LCD de 86 pouces qui agit comme un tableau blanc électronique, avec la possibilité de fonctionner avec quatre stylets en même temps.

Ces technologies et produits seront visibles seulement pour certains professionnels pendant le CES 2020, LG devrait néanmoins exposer quelques technologies sur son stand principal.