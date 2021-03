LG UltraFine OLED Pro : quatre nouveaux moniteurs, toujours à 60 Hz et toujours très chers

Les moniteurs OLED vont être de plus en plus nombreux. Néanmoins, hormis sur PC portables, ce sont encore des écrans à destination des professionnels.

LG a officialisé l’arrivée de nouveaux écrans OLED. On sait que les écrans OLED vont être de plus en plus présents sur le marché du PC, mais nos attentes ne sont-elles pas trop prématurée ? En effet, les nouveaux moniteurs LG UltraFine sont toujours à destination d’un public professionnel avec des prix très élevés.

Pour les professionnels

Et surtout, leurs taux de rafraichissement respectifs ne dépassent pas les 60 Hz. Exit donc les gamers. Par contre, ils offrent une définition UHD, la norme DisplayHDR 400 True Black, un auto-étalonnage et et de bons résultats pour les normes de couleurs : 99 % DCI-P3, 99 % Adobe RVB. Comme on peut s’y attendre, tous les moniteurs OLED de la série devraient offrir une profondeur de couleur de 10 bits et un taux de contraste très élevé de 1000000:1. La luminosité n’étant pas le point fort de la technologie OLED, LG annonce tout de même des performances correctes : 250 cd/m² (standard) à 540 cd/m² (pic).

Les macophiles devraient apprécier ce type d’écran car les connectiques sont complètes : deux DisplayPort, un HDMI, un USB-C jusqu’à 90 watts, trois prises USB-A et une sortie casque. De quoi y brancher un MacBook Pro ou un Mac Mini.

Les quatre moniteurs OLED devraient être disponibles à partir de l’été. Lors d’un événement de presse, LG a évoqué une fourchette de prix comprise entre 3 000 et 4 000 euros. Bref, ce ne sont pas des écrans pour tout le monde.