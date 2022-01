Lidl fait un malheur avec un vélo électrique à petit prix en Espagne

Lidl, le spécialiste du hard discount, se met à la mobilité urbaine avec un vélo électrique Zündapp à petit prix. Une réussite.

Après le smartphone à 70 euros, les appareils de domotique, ou encore le robot Monsieur Cuisine, Lidl veut casser les prix sur un nouveau secteur : la mobilité électrique. En partenariat avec le constructeur allemand Zündapp, le géant du hard discount propose désormais, comme repéré par CleanRider, le vélo électrique Zündapp Z801 à prix cassé dans certains pays.

Un vélo électrique intéressant

899,99 euros. C’est le prix du Zündapp Z801 en Espagne et en Allemagne chez Lidl. Et à ce prix, ce VTT électrique est plutôt bien fourni. Dans le domaine du tout-terrain, difficile de trouver des vélos poids plume et celui-ci n’échappe pas à la règle avec ses 22,7 kg malgré son cadre incliné en aluminium.

Il faut dire qu’il est équipé de roues de 27,5 pouces, d’un système de freins à disque Tektro, d’un pédalier en aluminium Prowheel qui entraine une chaîne KMC de 114 maillons, d’un dérailleur Shimano Tourney 21 vitesses, d’une batterie Li-ion signée Samsung de 418 Wh et d’un moteur de 250 W pour 35 Nm (avec 5 niveaux d’assistance) contenu dans son moyeu arrière. Selon Zündapp, cela permet au Z801 de parcourir de 30 à 125 km selon la charge (jusqu’à 120 kg) et le style de conduite. Comme tous les vélos électriques (hors speedbikes) vendus en Europe, il est limité à 25 km/h.

Pour son prix, sa fiche technique est donc plutôt alléchante. Les VTT électriques descendent rarement en dessous des 999 euros, bien que l’on puisse en trouver quelques-uns, comme le Nakamura E-Cliff d’Intersport par exemple. Chez Décathlon, le premier prix est fixé à 999 euros avec le Rockrider E-ST 100.

Un prix barré étonnant

Si ce prix de 900 euros est très intéressant, on notera toutefois que le prix barré de 2100 euros qui permet à Lidl d’afficher une belle promotion de -57 % n’est pas vraiment d’actualité. On retrouve par exemple le même vélo à un prix (barré) de 1217 euros chez Electro-World (mais l’URL du site contient une faute, ce qui n’inspire pas confiance) ou à 820 euros au lieu de 200 euros chez Hall Store.

Contrairement à ce que peuvent dire certains, ce n’est pas non plus la première virée de Lidl sur le marché des vélos électriques puisqu’on retrouve 5 vélos différents (tous de la marque Zündapp) au catalogue allemand.

C’est en tout cas une belle réussite pour Lidl.es qui affiche déjà une rupture de stock pour ce vélo qui n’est pas annoncé pour la France pour le moment. On peut cependant espérer que ce succès pousse le spécialiste allemand de la distribution à proposer davantage de modèles dans ses magasins du monde entier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.