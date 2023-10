Test Logitech Wave Keys : le clavier ergonomique plus accessible

Logitech n’en est pas à son coup d’essai en termes de clavier ergonomique. Après une première tentative avec le K860, la marque suisse propose désormais un modèle plus accessible, le Wave Keys, que nous avons pu tester pendant plusieurs semaines.

Le clavier ergonomique Logitech Wave Keys se présente comme un remplaçant plus facile d’accès que le K860. Plus accessible dans le sens où il se veut plus raisonnable que son prédécesseur au niveau de ses partis pris ergonomiques. Exit donc la séparation physique des touches et place à un adoucissement de la vague qui lui donne son nom.

Doté d’une double liaison sans-fil, le Wave Keys arbore un format compact qui se rapproche de celui d’un clavier d’ordinateur portable. Il intègre également un repose-poignet solidaire du châssis construit quant à lui entièrement en plastique.

Ce nouveau modèle ergonomique est proposé au prix conseillé de 80 euros et annonce par ailleurs une autonomie exceptionnelle de près de trois ans. De quoi rentabiliser sans difficulté l’achat des deux piles AAA nécessaires à son fonctionnement.

Une vague de plastique

Lorsque la boîte du Wave Keys est arrivée entre mes mains, j’ai pensé que Logitech avait oublié de glisser le clavier à l’intérieur, tant elle était légère. Et pour cause, le clavier pèse à peine 750 g, piles incluses. Une fois sorti de la boîte, ce sentiment s’explique assez rapidement : le Wave Keys est construit complètement en plastique (recyclé) et arbore la robe grise traditionnelle des produits de la marque.

Loin d’être désagréable visuellement, le nouveau clavier ergonomique de Logitech donne néanmoins le sentiment d’avoir un jouet au bout des doigts. L’absence de renforts métallique rend le châssis relativement souple et entraîne quelques désagréments comme l’élévation de la partie droite du clavier lorsque le poignet repose trop fermement sur la gauche du repose-poignet.

Heureusement, la faible résistance des touches rend cette souplesse imperceptible lors de la frappe, mais nous aurons l’occasion d’y revenir un peu plus loin. La disposition des touches par ailleurs un élément doublement marquant sur ce clavier. À commencer par son format particulier qui supprime la colonne de touche associée habituellement aux flèches directionnelles. On dispose ainsi d’un format que l’on retrouve habituellement sur les ordinateurs portables.

Seconde particularité de ces touches : leur agencement ergonomique. Le châssis présente une vague centrée sur la zone de frappe, censée favoriser un positionnement naturel des mains et soulager les articulations. Moins prononcée que sur le K860, cette vague n’a presque pas d’impact sur le format des touches qui reste relativement classique.

L’aspect ergonomique de ce clavier tient aussi du repose-poignet intégré (et solidaire du châssis). Ce dernier prolonge les ondulations du châssis et contient trois couches de mousse à mémoire de forme. Sur ce point, il faudra faire confiance à Logitech, mais ce repose-poignet ne nous a pas semblé si rembourré que cela, surtout si on le compare à certaines références parmi les claviers de jeu. Entendez-nous bien : malgré cette remarque, le repose-poignet reste très confortable, bien qu’il manque peut-être de profondeur pour les mains les plus imposantes. Si son aspect peut laisser penser que le repose-poignet est composé de tissu, ce n’est absolument pas le cas. Il s’agit ici d’un revêtement synthétique qui imite (de loin) le visuel d’un tissu.

L’allumage du clavier s’effectue à l’aide d’un commutateur présent sur la tranche supérieure et dont l’emplacement peut aisément être retrouvé puisque aligné avec le logo « logi ». Enfin, le Wave Keys dispose de deux pieds escamotables permettant de le surélever, ainsi qu’un emplacement pour le dongle Logi Bolt dans la trappe dédiée aux piles.

Autonomie record et double connectivité sans-fil

Trois ans. C’est l’autonomie annoncée par Logitech grâce aux deux piles AAA fournies dans la boîte du Wave Keys. Très logiquement, nous ne pourrons pas vérifier ces données, mais sur le principe, même si les piles ne tenaient qu’un an, nous serions quand même satisfaits. Autant dire que vous avez le temps de voir venir avant de devoir remplacer les piles et que l’autonomie ne sera donc pas un problème pour ce clavier.

Du côté de la connectique, deux choix s’offrent à nous. On retrouve tout d’abord un dongle Logi Bolt, qui remplace depuis quelque temps maintenant le traditionnel adaptateur Unifying. Pour rappel, cette liaison se rapproche de celle utilisée sur les périphériques de jeu de la marque. Son intérêt réside principalement dans sa sécurité, notamment dans le milieu professionnel.

Pour un usage quotidien, la liaison Bluetooth sera amplement suffisante et il sera dans tous les cas possibles de connecter jusqu’à trois appareils différents. La bascule entre ces appareils se faisant simplement à l’aide des trois touches dédiées (F1 à F3). Durant ces quelques semaines d’essai, les deux liaisons se sont montrées fiables, de même que la bascule entre les appareils qui facilite une utilisation simultanée.

Une expérience de frappe convaincante, malgré l’utilisation de membranes

Sans grande surprise, le Wave Keys est un clavier à membranes. Il est donc loin de proposer une expérience de frappe semblable aux claviers gamer qui passent habituellement entre nos mains. Pour autant, il faut bien avouer que ce modèle est agréable à utiliser, et pour plusieurs raisons.

À commencer par son silence relatif. En effet, les touches génèrent un bruit très doux à l’activation, ce qui épargne nos oreilles et celles de nos voisins de bureau. Un aspect important pour un clavier qui sera très probablement utilisé au travail. Les touches offrent également une bonne résistance en débout de course, ce qui procure un feeling très agréable lors de la rédaction. Bien évidemment, les membranes n’offrent pas un retour aussi rapide que des interrupteurs mécaniques, mais c’est loin d’être mauvais.

Qu’en est-il de l’ergonomie ? L’argument phare de ce nouveau clavier est difficile à évaluer. Ne souffrant (pour l’instant) pas de problème ou de gêne liés à l’utilisation des outils informatiques, je n’ai pas perçu le Wave Keys comme une vraie révolution. Pour autant, je dois avouer que mes doigts se positionnent plus naturellement sur les touches et que j’ai, de fait, moins d’efforts à fournir pour atteindre le caractère voulu.

Autre point important : aucune adaptation au format n’a été nécessaire. Les ondulations et le format des touches font qu’aucun temps d’apprentissage n’est à prévoir pour « maîtriser » le clavier. On évite ainsi les heures fastidieuses à enchaîner les fautes de frappe durant les premiers jours d’utilisation.

En bref, il faudra faire confiance à Logitech et aux certifications reçues par ce clavier quant à ses bienfaits pour nos articulations. On se met maintenant à espérer une version dotée d’interrupteurs mécaniques, qui pourront parfaire un peu plus l’expérience de frappe et faire peut-être de ce clavier un indispensable des open spaces.

De nombreux raccourcis et une compatibilité avec Logi Options+

Le Wave Keys offre de nombreuses touches de raccourci sur la rangée supérieure et est compatible avec le logiciel Logi Options+. Ce dernier permet de reprogrammer les touches F4 à F12 et les quatre touches du pavé numérique situées en haut. Au choix : raccourci clavier, actions spécifiques liées au système d’exploitation, mais surtout Smart Actions, les automatisations découvertes lors de notre test du Logitech MX Keys S.

L’utilisation de ces actions intelligentes nécessite par contre la création d’un compte Logitech. De plus, les possibilités offertes par ces dernières n’ont pas réellement évolué depuis notre dernier contact avec Logi Options+.

Enfin, et comme l’immense majorité des périphériques bureautiques de Logitech, le Wave Keys profite de la fonctionnalité Easy Switch, qui permet de basculer rapidement entre plusieurs appareils. Quelques réglages supplémentaires sont également accessibles via un menu dédié, avec la possibilité de désactiver certaines touches ou de forcer les fonctions secondaires des touches « F ».

Prix et disponibilité du clavier Logitech Wave Keys

Le clavier Logitech Wave Keys est disponible au prix conseillé de 80 euros.