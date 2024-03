Logitech a créé une caméra « parfaite » pour le streaming, compatible avec les objectifs micro 4/3

Logitech a présenté le Mevo Core, une caméra dédiée au streaming, capable d'enregistrer des vidéos 4K et compatible avec les objectifs Micro Four Thirds de Panasonic et Olympus.

Les caméras pour streamer sur PC, ou webcams, sont généralement équipées de petits capteurs avec des optiques moyennes.

Les streamers optent donc souvent pour des cartes d’acquisition avec des appareils photo connectées pour obtenir une meilleure qualité d’image.

C’est dans ce contexte que Logitech présente le Mevo Core, une caméra de streaming de la plus haute qualité à ce jour, capable d’enregistrer des vidéos 4K pendant six heures d’affilée avec une seule charge de batterie.

Un capteur Four Thirds de 8,3 mégapixels

Le Mevo Core s’appuie sur un capteur Four Thirds de 8,3 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde, avec un débit de données allant jusqu’à 40 Mbit/s.

Les vidéos 1080p peuvent être diffusées directement sur l’application pour smartphone et tablette Mevo associée via Wi-Fi 6E, mais pour utiliser la 4K, la caméra doit être connectée via HDMI ou USB-C.

Si vous connectez le Mevo Core à un ordinateur via USB-C, vous pouvez facilement l’utiliser comme webcam et l’alimenter directement via le câble USB. Logitech promet une autonomie sans fil de six heures, à la fois lors de l’enregistrement de vidéos 4K sur une carte microSD et lors de la diffusion de vidéos en 1080p.

Une large compatibilité d’objectifs

L’appareil photo prend en charge des centaines d’objectifs Micro Four Thirds (micro 4/3, m4/3, μ4/3, MFT), notamment ceux de Panasonic et Olympus. Le son est enregistré soit via les trois microphones intégrés, soit via un microphone externe connecté en TRS 3,5 mm, maximum en 16 bits à 48 kHz.

L’appareil photo, qui pèse 700 grammes, possède un filetage pour trépied de chaque côté.

Logitech se passe en grande partie de boutons et complètement d’écran, le Mevo Core doit donc inévitablement être contrôlé via l’application associée ou l’application de bureau.

1000 dollars

La caméra de streaming Logitech Mevo Core 4K est lancée pour la première fois aux États-Unis, où la caméra sera disponible au prix de 999 dollars. On ne sait pas encore si ni quand la caméra sera lancée en Europe.

