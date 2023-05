Envisager le micro 4/3 dans les smartphones : le prochain défi de taille semble se préciser

Des rumeurs sur Weibo suggèrent l'introduction de capteurs Micro 4/3 dans les smartphones, ce qui soulève des questions sur la faisabilité de leur intégration sans compromettre la taille et la fonctionnalité des téléphones. Ces avancées technologiques, bien qu'innovantes, peuvent sembler absurdes compte tenu des défis pratiques qu'elles présentent.

Il semblerait que notre voyage dans la folle course à la technologie de smartphone nous emmène vers un nouveau pic d’absurdité : des smartphones avec un capteur micro 4/3. Oui, vous avez bien entendu, micro 4/3.

Apple et Samsung devraient continuer de proposer des capteurs relativement petits dans leurs smartphones, les Galaxy et iPhone.

Mais en Chine, ils ont une approche différente. Ils ont décidé de ne pas s’arrêter. Non, ils sont allés encore plus loin. Ils ont adopté le capteur IMX989 de Sony, 1 pouce, un mastodonte en comparaison. Vous pouvez le trouver dans des smartphones comme le Xiaomi 13 Pro, l’Oppo Find X6 Pro et le Vivo X90 Pro.

Alors, pourquoi est-ce si important que le capteur soit plus grand, vous demandez-vous peut-être ? Pour faire simple, plus le capteur est grand, plus il capture de lumière. C’est une bonne chose, n’est-ce pas ? Oui, sauf que vous savez ce qui n’est pas grand ? Les smartphones. Ils sont conçus pour être compacts, pour tenir dans votre poche. Vous voyez le problème ici ?

Trop gros

Un leaker sur Weibo, qui a tendance à avoir raison sur ces choses-là, parle de l’arrivée d’un capteur micro 4/3 dans les smartphones. Ces capteurs, qui mesurent 17,3 mm x 13 mm, sont généralement trouvés dans les appareils photo Olympus et Panasonic. On appelle ça un système Micro Four Thirds ou Micro quatre tiers (micro 4/3, m4/3, μ4/3, MFT). C’est la taille du capteur du DJI Mavic 3, par exemple, mais ce n’est pas un smartphone, c’est un drone.

Le défi, bien sûr, est de savoir comment intégrer un capteur de cette taille dans un smartphone sans le transformer en un appareil photo avec des capacités de téléphone, et non l’inverse. Un capteur plus grand nécessite également des optiques plus grandes et plus épaisses.

Il est toujours passionnant de voir jusqu’où la technologie peut aller, mais parfois, on ne peut s’empêcher de se demander si nous n’atteignons pas des sommets d’absurdité.

