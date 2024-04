Test Logitech Signature Slim K950 : un clavier bureautique plein de fonctionnalités

Logitech propose un nouveau clavier dédié à la bureautique et aux utilisateurs qui jonglent entre plusieurs machines. Positionné entre la série MX et les modèles d’entrée de gamme, le Signature Signature K950 profite des dernières nouveautés logicielles de la marque Suisse.

Le clavier Logitech Signature K950 est un produit qui occupe une place un peu particulière parmi les périphériques dédiés à la bureautique chez Logitech. Pas aussi haut de gamme que la série MX, ce nouveau modèle tout en plastique profite néanmoins des dernières avancées en termes de fonctionnalités, par sa compatibilité avec Logi Options+.

Entièrement construit en plastique, il se rapproche fortement du MX Keys S, par son agencement et son format. Le dongle Logi Bolt est ici aussi de la partie, de même qu’une connectivité Bluetooth. En revanche, la batterie laisse place à un couple de piles AAA qui lui confèrent jusqu’à 36 mois d’autonomie.

Proposé à la vente à un tarif conseillé de 90 euros, le Signature K950 est aussi disponible en pack avec la souris Signature Plus M750. Un prix qui reste relativement élevé pour un simple clavier bureautique, et ce, malgré toutes les fonctionnalités qu’il embarque.

Un clavier moins « pro » qu’un MX

La distinction entre la gamme « Signature » et MX se fait principalement sur le design. En effet, avec son châssis tout en rondeur, le K950 montre une filiation plus importante avec les modèles d’entrée de gamme du constructeur. Même s’il n’est pas vilain, il n’a pas autant de « classe » et se la joue moins premium qu’un MX Keys.

Entièrement construit en plastique gris, le K950 est par ailleurs proposé dans une livrée blanche un peu plus classique. En dehors de ses tranches arrondies, il intègre une zone supérieure parée d’un revêtement brillant et texturé, qui lui donne un soupçon de caractère supplémentaire. Malgré tout, il conserve très nettement ce côté « clavier bureautique parmi tant d’autres » que l’on ne retrouve pas sur la gamme MX.

Par ailleurs, et par sa construction tout en plastique, le Signature K950 se montre relativement souple. Si cela ne pose pas réellement de problème en condition normale, dès que les pieds escamotables sont relevés, cette souplesse pourra se faire sentir sous les doigts le plus « lourds ».

Les touches arborent le même plastique que le châssis et profitent d’un double agencement PC/Mac qui facilite l’utilisation multiplateforme, mais complique la bonne lecture des caractères. Le clavier ne dispose d’ailleurs pas d’éclairage intégré et les seuls éléments lumineux sont liés aux touches modificatrices et à l’indicateur de batterie.

La frappe se révèle confortable et semblable à ce que pouvait proposer le MX Keys S. Il s’agit évidemment de touches à membrane, avec un mécanisme en ciseau typique des claviers chiclet. On se rapproche ainsi du toucher d’un clavier d’ordinateur portable, qui propose une frappe assez nette et plutôt silencieuse. Loin d’égaler un clavier mécanique, on prend quand même plaisir à écrire sur ce K950. Par sa finesse, il ne nécessite pas de repose-poignet. Cependant, ses touches entièrement plates nous font légèrement regretter celles de la gamme MX et de leur face supérieure concave qui accompagne mieux le bout des doigts.

Reprenant un agencement identique à celui instauré par le MX Keys S, ce nouveau K950 dispose d’une multitude de touches dédiées à diverses fonctionnalités. Ainsi, la rangée supérieure est dédiée à ces raccourcis et pourra conserver sa fonctionnalité habituelle grâce à l’actionnement de la touche « Fn ». On y retrouve des raccourcis liés au système d’exploitation, de même que les contrôles multimédias et la bascule entre les différents appareils connectés. C’est aussi cela qui différencie ce clavier d’un clavier bureautique basique.

Un clavier dédié à la productivité

Lui aussi compatible avec Logi Options+, le K950 dévoile tout son potentiel grâce à cet applicatif commun à tous les périphériques récents de la marque. En plus de pouvoir facilement connaitre l’état du clavier des autres appareils connectés, Logi Options+ permet de personnaliser son fonctionnement en profondeur.

Toutes les touches de la rangée supérieure (et quelques autres) peuvent ainsi être réattribuées avec de nombreuses options. Si l’on ne dispose pas de la même liberté que sur un clavier de jeu, le choix reste vaste et virtuellement illimité grâce aux Smart Actions.

Ces dernières sont des sortes d’automatisations, semblables aux macros disponibles sur G Hub, mais bien plus intégrées aux applications et surtout plus simples à prendre en main. L’idée est de choisir un déclencheur (par exemple, l’appui sur une touche) et de déclencher une série d’actions automatiquement. Cela peut être l’activation de certaines touches, le contrôle des paramètres du système ou encore des fonctions liées à des applications.

Logitech propose une multitude d’actions préconfigurées, mais il est évidemment possible de les créer nous-mêmes, afin de les adapter à notre besoin. En y ajoutant la personnalisation du clavier en fonction de l’application en cours d’utilisation, on profite alors d’un clavier parfaitement taillé pour la productivité.

Jusqu’à trois appareils connectés et 36 mois d’autonomie

De retour aux piles (2 x AAA, fournis), le clavier Signature K950 profite alors d’une autonomie monstrueuse de 36 mois. À ce petit jeu, il est tout simplement l’un des modèles les plus endurants de sa catégorie. Il pourra à la fois être connecté en Bluetooth, mais aussi à l’aide du récepteur Bolt livré avec et transportable grâce à son emplacement dédié sous le châssis.

Pour rappel, cet adaptateur remplace désormais le traditionnel Unifying tout en se voulant plus sécurisé et performant. Au total, ce sont trois appareils qui pourront être connectés au clavier (Bluetooth compris), avec une bascule aisée grâce aux boutons dédiés et à la fonction Flow.

Prix et disponibilité du clavier Logitech Signature K950

Le clavier Logitech Signature K950 est disponible au prix conseillé de 90 euros.