Nouvelle Mercedes Classe C : voici le nouveau MBUX 2 conçu avec Nvidia

Mercedes a levé le voile sur sa nouvelle Classe C. Une berline et un break qui adoptent MBUX 2 ainsi qu’un nouveau moteur hybride rechargeable avec 100 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP.

Mercedes-Benz a présenté le nouveau modèle de milieu de gamme, Classe C, une berline et un break qui adoptent au passage le système MBUX de 2e génération.

Fin 2019, nous avions publié un gros dossier sur le MBUX 1, il s’agit du système d’info-divertissement qui équipe les Mercedes-Benz haut de gamme. Désormais, MBUX sera donc également sur le milieu de gamme.

MBUX 2 : un partenariat avec Nvidia même sur la classe C

Désormais, Nvidia Volta fait également partie du milieu de gamme de Mercedes-Benz. La nouvelle Classe C de la série 206 présentée hier est livrée de série avec l’expérience utilisateur Mercedes-Benz de 2e génération (MBUX).

Le système d’infodivertissement, piloté par un SoC Nvidia Xavier, est désormais bien présent sur la « tablette » verticale dans la console centrale. En effet, le système MBUX 2 de la nouvelle Classe C est livré avec un écran de 9,5 pouces de diagonale en série et une version plus grande de 11,9 pouces en option. Il y a quand même une différence à noter : Mercedes-Benz utilise des écran LCD dans la Classe C, tandis que la Classe S est équipée d’un écran OLED de 12,8 pouces.

Les commandes importantes, par exemple pour le système de climatisation, sont toujours affichées en bas de l’écran, et il existe également des boutons physiques pour le programme de conduite, les feux de détresse ou le volume sous l’écran. Mercedes-Benz conserve donc beaucoup de boutons physiques.

C’est également là que se trouve le capteur d’empreintes digitales, vos pouvez créer plusieurs profils qui peuvent utiliser ce système biométrique pour se connecter au système et ainsi programmer automatiquement certains préréglages. Parmi les réglages, il y a par exemple les fournisseurs de streaming : Amazon, Spotify et Tidal — vous noterez que Apple et Google sont toujours absents.

Lors de l’affichage du MBUX, le conducteur peut choisir entre un agencement classique, sportif et discret. Il existe également un « mode d’assistance » qui permet de cartographier la situation du trafic en temps réel.

L’alignement du tableau de bord et de l’affichage central est intéressant car ils sont légèrement inclinés de six degrés par rapport au conducteur. Le cockpit orienté conducteur était autrefois une caractéristique typique de BMW, mais cela a changé.

« Hey Mercedes »

En plus de l’écran tactile et des boutons, vous pouvez utiliser un assistant vocal via la commande « Hey Mercedes ». Vous avez accès à la navigation et à la musique, la commande vocale comprend également la gestion de la climatisation et d’autres fonctions du véhicule. Si nécessaire, l’assistant vocal peut également vous parler des caractéristiques du véhicule ou indiquer la position de la trousse de premiers soins.

Ce « Hey Mercedes » prend également en charge le contrôle de la maison connectée. Bosch Smart Home et Samsung SmartThings seront compatibles, afin que la température et l’éclairage, les volets et les appareils électriques puissent être contrôlés à distance. D’autres partenaires de la maison connectée doivent être annoncés plus tard.

Un autre écran se trouve directement devant le conducteur derrière le volant et fonctionne comme un tableau de bord purement numérique. Vous avez le choix entre un écran standard de 10,25 pouces ou un écran de 12,3 pouces en option. Notez que l’affichage 3D en option, comme dans la Classe S, n’est pas disponible dans la nouvelle Classe C. Il y a également un affichage tête haute (HUD), mais il n’est pas aussi complet que sur la Classe S.

Les fonctions d’autopilote ont également évolué. La Classe C sera donc plus réactive et surtout à des vitesses plus hautes. Cela permet de contrôler la trajectoire du véhicule, la présence d’obstacles sur la route… mais aussi d’autres voitures. Les fonctions d’avertissement de panneau d’arrêt et de feu rouge sont également des nouveautés pour l’assistant de signalisation routière.

Une quatrième génération d’hybride

Mercedes a également présenté la quatrième génération d’hybrides rechargeables. Avec une puissance électrique de 95 kW et une autonomie purement électrique d’environ 100 kilomètres (WLTP), ces hybrides rechargeables devraient être purement électriques dans de nombreuses situations.