Meta touchera près de 50 % de commission sur les ventes dans son métavers

Le métavers est bien parti pour être une véritable manne pour Meta. Le géant américain a en effet prévu de toucher une commission importante sur chaque achat réalisé au sein d'Horizon Worlds, sa plateforme en réalité virtuelle.

Meta travaille toujours activement au développement de son métavers, Horizon Worlds. Le groupe est actuellement en train de bâtir l’écosystème complet qui le soutiendra. C’est donc notamment sur le système économique et sur la manière de se rémunérer que portent les différents projets. Après la récente annonce d’une éventuelle monnaie virtuelle pour le métavers, Meta a maintenant levé le voile sur une des sources de revenus prévues. En effet, en plus des profits générés par de la publicité ciblée via les données personnelles et biométriques des utilisateurs, Meta mettrait en place des commissions sur la vente d’objets.

Une double commission sur les boutiques virtuelles de Meta

Il existera en fait deux commissions appliquées aux créateurs et vendeurs d’objets. La première, de 25 %, concernera tous les objets vendus au sein d’Horizon Worlds, le monde en réalité virtuelle créé par Meta. Il pourra notamment s’agir d’accessoires de mode pour personnaliser l’avatar.

La seconde, qui existe déjà, est celle appliquée dans le Meta Quest Store et qui s’élève à 30 %. Cette boutique est celle utilisée par les casques de réalité virtuelle de Meta, à savoir l’Oculus Quest et l’Oculus Rift. C’est d’ailleurs via le Meta Quest Store qu’il est possible de télécharger Horizon Worlds. Or, le Meta Quest Store prélève en amont une commission de 30 % sur l’ensemble des transactions réalisées sur la plateforme.

Ainsi, les 30 % sont prélevés dans un premier temps, puis les 25 % sur Horizon Worlds sont pris sur les 70 % restants. Au final, Meta prélève 47,5 % du prix d’un objet à son vendeur.

Meta confirme et assume ces montants

Un porte-parole de Meta a d’ailleurs confirmé ce calcul auprès de Business Insider qui a enquêté : « Si un créateur vend un objet pour un dollar, la commission prélevée par le Meta Quest Store sera de 30 centimes, et celle de la plateforme d’Horizon Worlds sera de 17 centimes (soit 25 % de ce qu’il reste). À terme, l’utilisateur recevra donc 53 centimes, avant toute taxe applicable ».

En cumulé, ces deux taxes montent bien à 47,5 %. Tout vendeur sur cette plateforme recevra donc à peine plus que la moitié du prix de vente initial. Un montant élevé, qui ne semble pas gêner Mark Zuckerberg qui critiquait pourtant il y a peu les commissions prises par Apple, et qui sont pourtant moins élevées.

Meta a cependant tenu à expliquer que la présence d’Horizon Worlds serait à l’avenir étendue à d’autres plateformes que l’Oculus, et qu’ainsi les commissions ne reviendraient pas toujours à Meta. En attendant cette expansion, Meta teste actuellement le système de vente sur Horizon Worlds auprès d’une poignée d’utilisateurs.

