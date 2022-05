Instagram veut rendre vos photos et vidéos plus agréables à regarder

D’après Adam Mosseri, le patron d’Instagram, la plateforme devrait légèrement modifier l’affichage des photos et vidéos en les rendant plus grandes sur votre écran. Un moyen, pour le groupe, d’apporter une expérience de visionnage plus confortable.

Les contenus audiovisuels sont visiblement d’une importance capitale pour Instagram. Dans une courte allocution publiée sur Twitter, le patron du réseau social, en la personne d’Adam Mosseri, a expliqué à quel point les photos et les vidéos allaient devenir de plus en plus importantes sur la plateforme.

Parmi les idées évoquées, l’affichage « plein écran » des contenus. Et ce, afin d’apporter une expérience de visionnage plus confortable aux utilisateurs. En filigrane, il faut ici saisir une chose : Instagram souhaite surtout concurrencer TikTok, qui place la vidéo au cœur sa philosophie. Pour le succès qu’on lui connaît — plus d’un milliard d’utilisateurs.

Un projet en test

Afin de rendre vos flux plus immersifs et engageants, Instagram souhaite donc intervenir sur la taille des images et des vidéos, en les agrandissant. Un exemple a brièvement été montré durant l’intervention d’Adam Mosseri, bien qu’il faille l’accueillir avec prudence : l’interface montrée est en effet une maquette, indique TechCrunch, qui est amenée à évoluer.

📣 Testing Feed Changes 📣 We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

On peut notamment remarquer le maintien de la barre inférieure et des boutons d’Accueil, de Recherche, des Reels, de la Boutique et d’un accès à votre profil. En haut, les stories semblent disparaître. Mais le média américain assure qu’Instagram les maintiendra, nouvelle interface ou pas.

La vidéo est un élément central des plateformes et des réseaux sociaux d’aujourd’hui. Les Reels représenteraient plus de 20 % du temps passé sur Instagram. L’envie de toujours plus monétiser ce pan de l’application est donc réelle, mais devrait se mettre en place de manière progressive au cours des prochaines années.

La concurrence n’est jamais très loin

Chez la concurrence, même son de cloche. YouTube, propriété de Google, pourrait déployer des publicités au sein de YouTube Shorts, où de courtes vidéos de 60 secondes maximum censées rivaliser avec TikTok sont publiées. Il y a visiblement tout un potentiel et une manne financière à exploiter sur ce créneau : dans ce cas, les grands groupes ne sont jamais très loin.

