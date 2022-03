Sur Instagram, il pourrait être possible de réagir à une story avec un vocal

Instagram s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctions, tant sur les publications de contenus que sur les différentes façons d'interagir entre utilisateurs. Sera-t-il bientôt possible de répondre à une story avec un vocal ?

L’équipe derrière Instagram est très active ces derniers mois, développant et publiant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Après le retour du fil chronologique et l’ajout de comptes favoris, ou encore la création des sous-titres automatiques, c’est une autre nouveauté qui pourrait rapprocher un peu plus Instagram des autres réseaux sociaux tels que Snapchat et TikTok.

Plus de possibilités pour répondre aux stories

Même si Instagram est bien sûr d’abord axé sur le partage d’images et de vidéos, les interactions directes entre utilisateurs ne sont pas négligées pour autant. Après tout, il s’agit d’un réseau social. La messagerie privée intégrée dans l’application (les fameux DM) propose déjà la possibilité d’enregistrer et envoyer des vocaux. Et si les vocaux pouvaient être utilisés pour répondre à une story ?

C’est bien ce que pense Alessandro Paluzzi, un développeur mobile spécialisé en rétro-ingénierie, qui adore décortiquer les applications. Sur Twitter, il a ainsi affirmé qu’Instagram travaillait sur différentes façons de réagir aux stories.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022

En se basant sur la présence d’une icône de microphone dans la barre pour taper une réaction, il en a déduit que l’équipe d’Instagram planchait sur la possibilité d’enregistrer un vocal en réponse à une story. Dans la même veine, Paluzzi a également déniché une icône d’ajout d’image, indiquant selon lui qu’il serait possible de réagir avec une image.

Par ailleurs, le développeur a également affirmé dans un autre tweet qu’une fonction de partage des posts via QR code était dans les cartons.

Rien n’indique bien sûr que ces options seront finalement rajoutées à l’application. La possibilité de répondre à une story avec un vocal est déjà disponible sur Snapchat, donc cela ne serait pas si saugrenu.

Instagram Télécharger Instagram gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.