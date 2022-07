WhatsApp chercherait à aller toujours plus loin avec ses messages audio

WaBetaInfo a repéré une nouvelle fonctionnalité WhatsApp encore en cours de développement. À l’avenir, vous devriez pouvoir ajouter des notes vocales en guise de statut.

Ces derniers temps, Meta a apporté des nouveautés importantes à son service de messagerie instantanée WhatsApp. L’arrivée des réactions émojis – cinq émojis disponibles pour le moment, mais sûrement plus à l’avenir – était probablement la plus attendue, car déjà démocratisée sur plusieurs autres plateformes et utilisée par beaucoup d’utilisateurs.

Cette fois-ci, WhatsApp s’attaque à la fonction statut de son application. Pour rappel, cette fonction se trouve sur le deuxième onglet de votre interface principale et permet d’ajouter un petit texte écrit sur votre humeur ou votre disponibilité du moment, par exemple. Il est possible d’y ajouter une émoticône, de changer la couleur de la police et du fonds.

Des statuts vocaux à venir

Dans la version bêta Android 2.22.16.3, l’insatiable WaBetaInfo, qui passe son temps à dénicher les futures nouveautés de l’application, a repéré une future nouveauté : la prise en charge de statuts vocaux. Dans l’idée, un utilisateur serait en mesure d’enregistrer une note vocale et de l’ajouter à son statut du moment.

Pour ce faire, WhatsApp ajouterait un bouton dédié représenté par un micro, qui se situerait en bas à droite de l’interface. Et si vous le souhaitez, vous pourrez tout à fait partager ce statut auditif avec les personnes de votre choix, en jouant avec les paramètres de confidentialité de votre statut.

Chiffré de bout en bout

Aussi, cette note vocale profitera du chiffrement de bout en bout, comme c’est déjà le cas des messages, images et vidéos envoyés à vos divers interlocuteurs. Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en cours de développement. Aucun indice quant à sa date de déploiement n’a été livré dans les entrailles de la bêta.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.