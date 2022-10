Le Xbox Cloud Gaming arrive en VR dans le Meta Quest… et c’est en 2D

À l'occasion du Meta Connect tenu ce mardi, Microsoft a annoncé l'arrivée de son service de Cloud Gaming sur le Meta Quest. Cette nouveauté permettra de steamer ses jeux directement depuis les casques de VR de Meta... pour les afficher en 2D sur un écran géant.

Vous mourriez d’envie d’enfiler un Meta Quest Pro pour streamer vos jeux sur un écran géant virtuel ? Microsoft et Meta viennent exaucer ce vœu. Dans le cadre de l’évènement Meta Connect tenu ce mardi, le patron de Microsoft a en effet annoncé l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest.

« Vous pourrez jouer à des jeux en 2D avec votre manette Xbox, projetés sur un écran géant dans le Quest », a notamment expliqué Satya Nadella durant la conférence organisée par la maison mère de Facebook et d’Instagram, qui investit beaucoup dans la réalité virtuelle pour porter son ambitieux Métavers.

Jouer en VR… sans l’intérêt de la VR ?

Comme le souligne The Verge, inutile d’aller chercher plus loin que ce qui est annoncé par Satya Nadella. N’allez donc pas vous imaginer jouer en VR à Halo Infinite comme vous pourriez jouer à Half-Life: Alyx ou Lone Echo. Pas d’expérience immersive ici, mais une simple « diffusion » de vos jeux xCloud préférés sur un écran géant accessible virtuellement depuis votre casque. Ce que nous proposent Meta et Microsoft s’apparente donc plus à un bonus sympathique (et un peu gadget) qu’à une vraie nouveauté de premier plan. On ignore par ailleurs quand cette fonctionnalité sera disponible sur les casques Meta Quest.

Notons par contre que cette annonce intervient dans le cadre d’un partenariat renforcé entre Microsoft et Meta. Les deux firmes devraient à l’avenir travailler plus étroitement, notamment sur le secteur de l’entreprise. Par la suite, les casques Quest devraient donc profiter d’une intégration plus soignée des nombreuses plateformes de productivité signées Microsoft, dont Microsoft Teams et Microsoft 365.

