Meta Quest 1 : c’est officiellement le début de la fin

Meta annonce la fin du support du premier Meta Quest à l'horizon 2024. D'ici là, la firme derrière Facebook précise qu'aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée.

Pour tout produit électronique vient un temps où le support, las, se doit d’arrêter son ouvrage. Le temps du Meta Quest 1 est venu. Appelé Oculus Quest 1 à sa sortie en 2019, il s’agit d’un casque de VR relativement bon marché et globalement réussi qui a été suivi d’un Oculus Quest 2 tout aussi bien accueilli par la critique et les utilisateurs, puisqu’il s’agit à ce jour du casque le plus utilisé sur Steam (41,35%).

On apprend par l’intermédiaire d’un post Reddit (via XDA) que des possesseurs du premier Quest ont reçu un mail annonçant la fin du support pour le casque en 2024. L’année prochaine donc, les patchs de sécurité et de corrections de bug s’arrêteront. Le message précise également que si le casque, continuera à fonctionner, il ne faut plus attendre de nouvelles fonctionnalités.

Si vous vous rendez sur la page de support de Meta, vous constaterez d’ailleurs que le casque Meta Quest 1 n’est pas proposé dans la liste des produits supportés. C’est donc une fin de service en bonne et due forme.

Fonctionnalités en moins

Plus embêtant encore, toujours selon ce mail, les utilisateurs ne pourront plus créer et rejoindre un groupe. Celles et ceux qui utilisent l’Accueil Meta Horizon vont perdre accès à cette fonctionnalité à partir du 5 mars 2023. Il ne leur sera plus possible n’y d’accueillir ni de rendre visite.

Autant la fin du support d’un produit est compréhensible et classique, autant le fait de retirer des fonctionnalités en fin de vie d’un produit est un peu plus discutable. Après seulement quatre ans d’existence qui plus est sur un produit à plus de 400 euros, il y a de quoi refroidir un peu les ardeurs de celles et ceux qui souhaitaient acheter un Meta Quest 2 ou qui voudront se procurer le futur Meta Quest 3 pas encore annoncé.

