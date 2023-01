WhatsApp : bloquer un contact ne sera jamais aussi facile grâce à cette nouveauté

WhatsApp travaille sur un nouveau raccourci à même de bloquer un contact ou un numéro spam sans pour autant entrer dans la conversation. La fonctionnalité est encore en cours de développement.

Aujourd’hui, bloquer un contact sur WhatsApp nécessite de respecter plusieurs étapes parfois fastidieuses : il est en effet nécessaire d’entrer dans une conversation, de cliquer sur le bouton des options – les trois petits points verticaux –, de se rendre dans le sous-menu « Plus » puis de sélectionner l’onglet « Bloquer ».

Heureusement, ce processus un peu longuet devrait faire l’objet d’une simplification dans le courant de l’année 2023. WhatsApp travaille en effet sur deux raccourcis bien pratiques, comme nous le rapporte WaBetaInfo, qui passe son temps à dénicher les futures nouveautés de l’application de messagerie.

Bloquer depuis une notification

Premièrement, il sera à l’avenir possible de bloquer un contact directement depuis l’interface principale du service. En effectuant un long appui sur la conversation dudit contact, la fenêtre des options proposera d’office une fonction « Bloquer ». Ici, ce petit tour de passe-passe ne prendrait que deux clics.

Source : WaBetaInfo Source : WaBetaInfo

WhatsApp souhaite aller encore plus loin. Un raccourci alternatif va en effet s’inviter sur une notification pop-up, aux côtés des boutons « Mode silencieux » et « Réponse ». En cas de numéro suspicieux, du spam par exemple, il vous sera alors possible de le bannir en un petit clic et depuis la notification. Simple et pratique.

Encore en développement

À noter que le raccourci alternatif n’apparaît que dans un cas précis : lorsque le numéro est inconnu ou considéré comme non fiable. Si ce changement ne révolutionnera pas l’expérience, il tend au moins à l’optimiser et à simplifier les diverses manœuvres essentielles effectuées par les utilisateurs et utilisatrices.

À l’heure actuelle, cette fonctionnalité est encore en cours de développement. Lorsqu’elle sera prête, les bêta-testeurs y auront droit en premier pour la tester et faire remonter des bugs ou autres déconvenues. Ensuite, le service de Meta déclenchera une phase de déploiement plus global envers le grand public.

