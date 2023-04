WhatsApp s’inspire de Telegram pour tenter de mettre du fun dans nos conversations

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité : les émojis animés. Elle a été repérée récemment et pourrait s'envoyer par défaut, à la place des émojis « statiques ». Ils seront disponibles dans une version ultérieure de la beta de WhastApp Desktop.

Après les avatars kitsch et les émojis en réaction aux messages, d’autres petites bouilles viennent s’inviter sur WhatsApp : les émojis animés. C’est en tout cas ce qu’a découvert le média spécialisé WABetaInfo lors du développement de la prochaine version beta de WhatsApp Desktop. Il note que la fonctionnalité est aussi en développement sur les versions beta de l’application de messagerie instantanée sur Android et iOS.

Des émojis animés vont débarquer dans vos conversations WhatsApp

Les utilisateurs auront donc la possibilité d’envoyer des émojis dits animés. Pour WABetaInfo, cela devrait permettre « de rendre la messagerie plus amusante et de communiquer les sentiments de manière plus efficace. » WhatsApp ira même plus loin puisque ce type d’émojis sera envoyé par défaut lorsque la version animée d’un émoji sera disponible.

A priori, ce ne sera le cas que lorsque le message que l’on envoie est composé uniquement d’un (ou plusieurs) émoji(s). Si votre message comporte du texte, on peut penser que l’émoji que vous y accolez sera statique, comme c’est le cas par exemple sur Telegram. Il serait toutefois pratique pour les utilisateurs de pouvoir désactiver cette fonctionnalité s’ils le souhaitent, comme le fait remarquer WABetaInfo.

Ces émojis sont issus de la bibliothèque Lottie, optimisée pour cet usage et qui permet aux développeurs d’applications de créer facilement des animations. Les fichiers des émojis sont compressés et sont dits vectorisés : c’est-à-dire qu’ils ne sont pas composés de pixels, mais de formules mathématiques. En pratique, cela permet de les agrandir à l’infini sans perdre en définition.

