WhatsApp : vous allez bientôt pouvoir utiliser beaucoup plus d’émojis en réaction

On peut depuis quelques mois utiliser six émojis pour réagir aux messages de ses contacts sur WhatsApp. Mark Zuckerberg a annoncé que cette sélection allait être bientôt étendue.

Si vous ne l’aviez pas remarqué, WhatsApp a changé depuis quelque temps. L’application de messagerie chiffrée intègre de plus en plus de nouveautés, dont la possibilité de réagir à des messages de vos contacts ou de vos proches à l’aide d’émojis.

Problème : s’il est possible de réagir avec toute une gamme d’émotion sur d’autres applications de messages comme Messenger, WhatsApp est pour le moment limité à six émojis. C’est bien peu.

Jamais trop d’émojis

C’est Mark Zuckerberg lui-même qui l’a annoncé dans un message laconique sur sa page Facebook. Il écrit : « Nous mettons en place la possibilité d’utiliser n’importe quel émoji comme réaction sur WhatsApp. »

Concrètement, WhatsApp devrait continuer à vous proposer les six émojis de base, mais on devrait bientôt voir apparaître un petit plus, comme sur Messenger, vous permettant d’accéder à la liste complète des émojis. Comme le souligne Android Authority, selon toute vraisemblance, on devrait également avoir la possibilité de taper dans une barre de recherche pour trouver la réaction collant parfaitement à l’émotion que l’on souhaite véhiculer.

Des statuts audio pour mieux transformer WhatsApp en Facebook

Une autre nouveauté repérée par wabetainfo pourrait aussi s’inviter à la fête dans les prochaines semaines. Le site spécialisé dans les informations entourant WhatsApp nous explique que les équipes de Meta travaillent actuellement à l’intégration de statuts audio.

Si vous ne connaissez pas les statuts, vous pouvez les trouver dans le second onglet de WhatsApp. Un peu à l’instar d’un mur Facebook à l’ancienne, vous pouvez y laisser vos bons mots et autres facéties de votre choix. Et comme les utilisateurs de WhatsApp sont particulièrement friands des messages vocaux, la messagerie semble vouloir pousser les statuts en donnant la possibilité d’y ajouter du son.

Les utilisateurs et utilisatrices de la version 2.22.16.3 de l’application pour Android peuvent d’ores et déjà l’essayer.

