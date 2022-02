WhatsApp : les émoji-réactions enfin prêtes à arriver ❤👍

Après toutes les autres applications, WhatsApp va finalement intégrer les réactions en émojis à sa messagerie privée. Mieux vaut tard que jamais.

Autrefois en avance sur son temps, WhatsApp peine aujourd’hui à proposer autant de fonctionnalités que ses concurrents et arrive souvent plusieurs mois, voire plusieurs années après tout le monde. C’est le cas par exemple des réactions-émojis.

Il arrive souvent que l’on n’ait rien à répondre d’autre à un message qu’un simple « ♥ » ou « 😭 ». Depuis longtemps, Messenger s’est aligné sur Facebook pour permettre de juste appliquer une réaction sous forme d’émoji à un message. Depuis, la plupart des messageries privées ont suivi le mouvement, jusqu’à Twitter, Instagram, ou plus récemment Telegram.

De son côté, WhatsApp, appartenant pourtant au groupe Facebook, n’a toujours pas suivi le mouvement. On a bien vu quelques indices laissant penser que ce serait rapidement le cas en août dernier, mais on attend toujours. Selon WABetaInfo néanmoins, la fonction est sur le point d’être déployée. Pour preuve, des images montrant les différentes réactions disponibles.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022