WhatsApp : vous devrez peut-être payer pour sauvegarder toutes vos conversations

Le stockage illimité des conversations et fichiers sur WhatsApp Android est assuré par Google Drive. La firme de Mountain View prévoirait de mettre fin à cet avantage.

Les amateurs de smartphones aiment bien détailler les infimes petites différences entre les iPhone et les téléphones Android. Il en est une à laquelle on ne pense pas forcément toujours : le stockage des messages sur WhatsApp n’est pas logé à la même enseigne.

Côté iOS, cela passe par iCloud, un service payant à partir d’une certaine quantité de stockage, tandis que sur Android, WhatsApp tire pleine partie du stockage gratuit de Google Drive.

Fin de bail

Selon le site spécialisé sur l’application de messagerie au logo vert, WABetaInfo, ce stockage illimité pourrait toucher à sa fin. En effet, celui-ci résulte d’un accord entre Google et WhatsApp. Et plusieurs éléments semblent indiquer que la firme de Mountain View voudrait y mettre fin. Ce ne serait d’ailleurs pas très étonnant, vu que Google a déjà mis fin au stockage illimité sur son service Google Photos.

En fouillant dans l’APK d’une future mise à jour de l’application WhatsApp, WABetaInfo a déniché une ligne de code très intéressante. Celle-ci contient une phrase qui serait destinée à être affichée dans l’application plus tard. On peut y lire qu’une notification pourrait bientôt être affichée aux utilisateurs lorsque leur stockage est bientôt plein, leur proposant sans doute de souscrire à une offre pour plus de place.

On aurait donc, comme c’est le cas sur Google Photos aujourd’hui, une part de stockage gratuit, puis une offre payante pour pouvoir sauvegarder davantage de conversations.

Pour rappel, WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, avec près de deux milliards d’utilisateurs actifs. Il y a fort à parier que son stockage illimité sur Android y est pour beaucoup. L’application détenue par Meta aurait donc fort à perdre dans ce changement.

Le site spécialisé avait déjà repéré qu’une future mise à jour permettrait aux utilisateurs de choisir quels messages méritent d’être sauvegardés ou non. On a maintenant une idée de la raison pour laquelle les équipes de WhatsApp souhaitaient rendre cela possible.

