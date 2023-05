L’application Messenger disparaît de l’Apple Watch sans crier garde

Le géant du web Meta va bientôt supprimer l'application watchOS de messagerie instantanée Messenger, rattachée à son réseau social Facebook. Il ne sera donc plus possible de répondre et naviguer dans ses conversations à partir de son Apple Watch. Une décision à peine annoncée et qui interroge.

On ne peut pas dire qu’il y ait vraiment eu d’annonce officielle. Le mardi 9 mai dernier, un·e utilisateur·ice du réseau social Reddit partage une capture d’écran de ses notifications d’iPhone, titrée « Changements pour Messenger sur Apple Watch ».

Le contenu du message est limpide : à compter du 31 mai 2023, l’application de la messagerie instantanée de Facebook pour les montres connectées d’Apple sera supprimée, et Meta n’explique pas pourquoi.

Impossible de répondre à une conversation

Dans les jours qui suivent, d’autres internautes partagent également ce message de malheur et leur désarroi face à la disparition de cette version pour watchOS du service de Meta. La méthode en elle-même interroge, puisque toutes les personnes ayant une Apple Watch n’ont pas reçu cette notification.

Contactée par le média en ligne Review Geek, la firme a détaillée les conséquences de cette disparition : « Les gens peuvent toujours recevoir des notifications Messenger sur leur Apple Watch lorsque leur téléphone y est appairé, mais à partir de fin mai, ils ne pourront plus répondre depuis leur montre ».

Ce porte-parole de Meta précise finalement que le changement sera effectif début juin 2023. Passé cette date, il vous sera donc impossible d’envoyer des messages, naviguer dans sa liste de conversations ou lire un échange précédent.

Non à Messenger, oui à WhatsApp

L’absence d’une explication officielle étonne pour un service qui compte plus de 900 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde selon Statista, dont une partie vraisemblablement non négligeable utilise Messenger sur Apple Watch.

Le site d’informations MSPowerUser note malgré tout que Messenger rejoint une longue liste d’applications watchOS récemment arrêtées, telles que « Twitter, Instagram, Target, Trello, Slack, Hulu, Uber, Microsoft Authenticator, Amazon, eBay, TripAdvisor, Pokémon GO et Telegram ».

Ironiquement, cette suppression de Facebook Messenger sur watchOS survient peu de temps après l’annonce d’une prochaine application WhatsApp (messagerie instantanée également détenue par Meta) sur les montres connectées Wear OS.

La multinationale semble donc préférer Android à la plateforme propriétaire d’Apple.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).