Meta Quest 3 : l’annonce serait imminente, juste avant la WWDC d’Apple

Alors que le monde tech attend enfin la présentation du premier casque de réalité mixte d'Apple, c'est Meta qui pourrait tirer le premier avec le lancement du Quest 3.

La tech n’a d’yeux que pour l’IA depuis quelques mois, mais la tendance du métavers essentiellement porté par la réalité virtuelle et plus précisément Meta continue de vivoter.

Tous les regards se tournent vers la WWDC d’Apple qui ouvrira ses portes lundi 5 juin et où la firme devrait enfin lever le voile sur ses lunettes de réalité mixte, cela ne fait presque aucun doute.

En attendant, c’est bien Meta qui pourrait créer la surprise avec le lancement du Quest 3.

Une prise en main fait monter la sauce

Le lancement du Meta Quest 2, ou Oculus Quest 2 à l’époque, remonte à septembre 2020, il y a près de trois ans maintenant. Autant dire que l’on attend de pied ferme une nouvelle version du casque bon marché de Meta, qui s’est essayé entre-temps à l’ultra haut de gamme avec le Meta Quest Pro.

Le Meta Quest 3 a refait parler de lui quand le journaliste Mark Gurman, spécialisé dans l’univers Apple, a publié des premières impressions dans sa newsletter Bloomberg du 28 mai 2023. Le journaliste affirme avoir pu essayer un prototype du casque connu sous le nom de code Eureka.

D’après Mark Gurman, le Meta Quest 3 est beaucoup plus léger et fin que le Quest 2 de 2020. Le nouveau casque utiliserait du tissu plutôt que du plastique pour l’attache au crâne. L’article évoque aussi la présence de plusieurs caméras RGB plutôt que les caméras noir et blanc trouvées sur les anciennes générations. Le Meta Quest 3 devrait aussi apporter un gros gain de performances.

Le plus intéressant avec le casque sera sans doute son prix. Le Meta Quest 2 est commercialisé à partir de 449 euros en France alors que le casque d’Apple pourrait dépasser les 3000 dollars.

Un événement surprise pour présenter le Quest 3 ?

Ce jeudi 1er juin, Meta organise justement un événement dédié au Meta Quest autour du jeu vidéo. Le Meta Quest Gaming Showcase 2023 s’inscrit sans doute dans les conférences de jeux vidéo de l’été à côté du PlayStation Showcase ou du Xbox Game Showcase et il faut surtout s’attendre à des présentations de jeux.

En amont de cet événement, Mark Zuckberg a promis sur Instagram et Facebook de faire une annonce très spéciale dès 16h.

La photo qui accompagne la publication sur Instagram montre Mark Zuckerberg qui regarde un objet placé entre ses mains. On peut remarquer que l’objet en question filme ses pieds grâce à l’écran de retour à l’arrière. La vidéo est visiblement en couleur, comme les caméras RGB du nouveau Meta Quest 3.

Meta devrait donc présenter son nouveau casque dès aujourd’hui, quelques jours avant la WWDC d’Apple.

