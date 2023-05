On a l’ultime preuve qu’Apple va présenter son casque Reality Pro à la WWDC

Il n'y a presque plus de doute, Apple devrait bien présenter son casque de réalité mixte à la WWDC. La marque a invité un site spécialisé sur le sujet.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’enchainent autour de la présentation par Apple de son premier casque de réalité mixte lors de sa conférence dédiée aux développeurs, la WWDC. Il y a quelques heures encore, on apprenait un nouveau dépôt de marque par une société-écran que l’on peut lier à Apple et son projet Reality Pro.

Dans la soirée du 23 au 24 mai, Apple a dévoilé plus précisément le programme de sa WWDC et envoyé les invitations à la presse. On est désormais persuadé que le casque y sera bien présenté.

Une invitation qui laisse peu de place au doute

Les rumeurs c’est une chose, les actes d’Apple en sont une autre. Le site spécialisé dans la réalité virtuelle UploadVr a reçu une invitation pour assister à la conférence d’Apple à Cupertino. Il s’agit d’un site de référence du secteur qui a déjà par le passé organisé des conférences dédiées à la réalité virtuelle dans le cadre des conférences de l’été dans l’industrie du jeu vidéo comme l’E3.

Ian Hamilton, d’UploadVR, a été invité à assister en personne à la conférence. Tirez-en les conclusions que vous voulez.

On a du mal à imaginer Apple inviter un tel site spécialisé pour présenter une simple nouvelle version d’iOS ou de macOS avec quelques changements autour de la réalité augmentée. Si on ajoute cette invitation au faisceau de rumeurs, on peut aisément franchir le pas et conclure qu’Apple présentera bien son casque le 5 juin prochain lors de sa conférence dédiée aux développeurs.

Il s’agirait de la première nouvelle catégorie de produit pour Apple depuis plusieurs années sur un marché qui semble tourner au ralenti alors que tous les regards se tournent vers l’IA depuis plusieurs mois, même ceux de Meta. Cette annonce est autant attendue que redoutée entre excitations de la part de certains fans qui espèrent découvrir une nouvelle révolution et les bruits de couloirs évoquant un projet au développement très difficile.

