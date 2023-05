Que nous réserve l’Apple WWDC 2023 ? Voici le programme et l’heure de la keynote

Apple a révélé le programme de sa prochaine conférence annuelle de développeurs, la WWDC 2023, qui se déroulera du 5 au 9 juin 2023. Ils ont prévu un grand événement d'ouverture le 5 juin.

C’est reparti pour un tour. Apple vient d’annoncer son programme pour la WWDC 2023, sa conférence annuelle de développeurs, qui se tiendra du 5 au 9 juin. Et comme d’habitude, ils ont prévu un événement majeur à l’ouverture. Vous vous demandez quand ? Le 5 juin, 10 heures, heure du Pacifique, soit 19 heures pour nous autres Français.

Préparez-vous pour iOS 17, macOS 14, watchOS 10, un MacBook Air de 15 pouces, et le clou du spectacle : on s’attend évidemment au fameux casque AR/VR.

Alors, à quoi s’attendre ce 5 juin ?

À une avalanche de nouveautés, selon Apple. Le tout sera diffusé sur le site d'Apple, et même sur YouTube. Vous pourrez revoir ce moment historique autant de fois que vous le souhaitez, pour le cas où vous auriez manqué la seconde où ils annoncent la taille du nouveau MacBook.

Après la keynote, il y aura un briefing Platforms State of the Union pour les développeurs, où Apple leur expliquera comment leurs applications peuvent devenir encore meilleures grâce à leurs nouveaux outils. Et pour finir la journée en beauté, Apple remettra ses Design Awards. Ils récompenseront les créatifs et développeurs qui ont su tirer le meilleur de leurs plateformes.

La grande rumeur pour cette année est l’annonce du casque de réalité augmentée d’Apple. En gros, ils entreraient dans la danse de la « réalité mixte », comme ils aiment à l’appeler. C’est une belle façon de dire qu’ils vont essayer de faire de l’AR et de la VR. Les rumeurs suggèrent un casque fin, léger, équipé d’écrans OLED et fonctionnant avec une variante du processeur M2. Il devrait même supporter les applications iPad. Et tout ça pour la modique somme de 3 000 dollars.

Il y a encore beaucoup de points d’interrogation autour du casque, y compris la question de savoir s’il sera effectivement dévoilé lors de cet événement, mais les visuels officiels autour de cet événement suggèrent une sorte d’annonce de réalité mixte.

