Chatbot Instagram, autocollants Messenger… Ce que Meta voudrait faire avec l’IA

Meta a récemment organisé une réunion d'entreprise : les dirigeants auraient mentionné leurs projets en matière d'intelligence artificielle. Au programme : un chatbot pour Instagram, des autocollants dans Messenger et une IA générative pour modifier vos photos.

Depuis l’utopie du métavers, l’ambiance aurait bien changé chez Meta, y compris après le licenciement de 21 000 salariés en quelques mois. L’entreprise, comme d’autres « Gamam », se tourne résolument vers l’intelligence artificielle, et principalement vers les modèles génératifs, à la ChatGPT, Midjourney, etc. Ce jeudi 7 juin se serait tenue une réunion avec les employés de l’entreprise, et si le terme d’« intelligence artificielle » était présent, celui de « métavers », beaucoup moins.

Il y a quelques jours, le leaker Alessandro Paluzzi a publié sur Twitter une capture d’écran de ce qui semble être un menu d’Instagram. Le développeur mobile indique qu’Instagram travaillerait sur un bot d’IA avec lequel on pourrait discuter, pour poser des questions ou recevoir des conseils. Le chatbot aurait pas moins de 30 personnalités différentes que l’on pourrait choisir.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023